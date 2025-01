Berisha: E turpshme! Presidenti i kërkoi mikut turk t’i ndërtojë zyra për vete! Këta vetëm për veten e tyre mendojnë

TIRANA- Kreu i Partisë Demokratike u ndal te momenti kur Presidenti Bajram Begaj gjatë pritjes së Presidentit turk, Recep Tayyip Erdogan, i kërkoi këtij të fundit ndërtesë të re. Berisha tha se Begajt nuk i mjaftonin 500 metër katrorë. Ai shtoi se ai i kërkon presidentit turk, t’ia ndërtojë presidencën dhe nuk kërkon mbështetje për fondin e pensioneve apo mbështetje financiare për fondin e sigurimeve shëndetësore.

Pjesë nga fjala e Berishës:

U bëj thirrje sonte të gjithë besimtarëve pa dallim feje, të bashkohemi kundër atyre që si puna e Edi Ramës kërkojnë të nxisin ndasi fetare për qëllime politike. U bëj thirrje të rinjve shqiptarë, të rinjve, studentëve, nxënësve, të bashkohemi, të vazhdojmë mosbindjen civile gjer në fitoren tonë. Iu bëj thirrje të gjithë pensionistëve të bashkohemi në këtë betejë ndaj kësaj klike hajdutërish të pashpirt që ditë e natë mendon për luksin e vet, për pasuritë e tyre.

Të dashur pensionistë, a e dëgjuat sot Harapin e Presidencës tek kërkonte zyra për vete mikut të ardhur se nuk i mjaftonin 500 metër katrorë. Por ka gjë më të turpshme? Këta vetëm për veten e tyre mendojnë. Ai i kërkon presidentit turk, t’ia ndërtojë presidencën, dhe nuk kërkon mbështetje për fondin e pensioneve, nuk kërkon mbështetje financiare për fondin e sigurimeve shëndetësore.

Ai ndjek rrugën, se e kam emrin Bajram, por ai duhet ta ketë Haram, ai ndjek rrugën e Edi Ramës, i cili 10 ditë më parë shpalli ndërtimin në tokë publike të 4 kullave me pretekstin se do ketë disa kate edhe për ministritë. Do ketë ca kate për xhepat e tij ky i pangopur që ka vetëm veten shok. Asgjë nuk prisni nga kjo hordhi hajdutërish përveçse varfëri, varfëri dhe vetëm varfëri. Ndaj dhe u bëj thirrje të mos bashkohemi në mosbindje civile, në betejë të pandalshme gjer në fitore. Rrofshi ju, rroftë Shqipëria. Është radha jonë, është radha jonë. Fitore, fitore, fitore!