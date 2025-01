Sylvinho i rrëmben një tjetër talent ekipit Shpresa, 19-vjeçarin nga Shkupi

Lista e Kombëtares A pëson sërish ndryshime. Departamenti i Komunikimit në FSHF bën me dije se trajneri Silvinjo ka vendosur të afrojë në grumbullimin kuqezi mesfushorin e Shpresave, Feta Fetai. Lojtari 19-vjeçar, i lindur në Shkup, pjesë e Lokomotiva Zagreb, do të bashkohet me kombëtaren e parë në stërvitjen e pasdites.

Ai do të jetë pjesë e kuqezinjve të Silvinjos për dy ndeshjet e kombëtares ndaj Çekisë dhe Gjeorgjisë, të vlefshme për Ligën e Kombeve dhe që do të luhen në transfertë më 11 dhe 14 tetor.

Ndryshime ka edhe në listën e ekipit kombëtar U-21. Trajneri Alban Bushi ka vendosur të thërrasë në grumbullim mesfushorin e Tiranës, Hajrulla Tola, si edhe portierin e Vorës, Arbër Jata. Portierët Simon Simoni dhe Endri Dema kanë ngarkesë në muskuj dhe për pasojë iu duhen dy ditë të plota rikuperimi.

Shqipëria U-21 do të luajë më 15 tetor kundër Armenisë në stadiumin “Arena Kombëtare”, në ora 18:00.