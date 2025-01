Blindohen institucionet shtetërore! Garda dhe forcat “Shqiponja” në Kryeministri dhe Kryesinë e Kuvendit!

Teksa disa minuta na ndajnë nga protesta e thirrur nga opozita, disa prej institucioneve shtetërore janë marrë në mbrojtje nga policia.

Dera e Kryeministrisë dhe Kryesisë së Kuvendit është blinduar, për të parandaluar përshkallëzimin e protestës.

Gjithashtu para Kryeministrisë është hequr edhe instalacioni i kërpudhës, për të shmangur dëmtimin e saj si në protestat e shkuara, teksa në terren janë vendosur edhe makina uji dhe një zjarrfikëse.

Kamerat e sigurisë me rezolucion të lartë janë shtuar, ndërsa shtyllat në të cilat ato janë vendosur, janë lyer me graso në mënyrë që të mos ngjiten protestuesit dhe t’i shkatërrojnë.

Nga ana tjetër policia ka hartuar prej ditës së djeshme planin e masave, ku janë caktuar edhe akset në kryeqytet që do të bllokohen.

Ditën e sotme 1200 forca policia “kanë zbritur në terren”, për të siguruar mbarëvajtjen e protestës.

Edhe në këtë protestë, lideri i PD, Sali Berisha, do të marrë “pjesë” nga shtëpia e tij, ku ndodhet nën masën e arrestit.

Skenari i mundshëm i protestës:

Protesta kombëtare pritet të nisë në orën 18:00 para Kryeministrisë, e më pas do të përhapet në të gjitha rrugët e kryeqytetit, siç ka njoftuar PD.

Opozita ka bërë me dije se ndryshe nga herët e tjera, në këtë protestë nuk do të ketë fjalime as nga politikanët dhe as nga mbështetës të tyre.

Paraditen e sotme Flamur Noka mblodhi në zyrë drejtuesit e PD për të diskutuar në lidhje me skenarin që do të ndjekin në këtë tubim, të cilin e kanë cilësuar si mosbindje civile.

