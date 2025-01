Investimi i dhëndrit të Trump në Sazan, mësohen detaje të reja: Si e bindi Ramën teksa pinin kafe në Davos?

“Aventura e Jared dhe Ivanka! Të ndihmuar nga lidhjet politike dhe paratë nga shtetet e Gjirit, çifti i fuqishëm planifikon të zhvillojë resorte ultraluksoze në Shqipëri”, kështu e ka nisur artikullin media prestigjioze amerikane The Wall Street Journal.

“WSJ” shkruan për planin e dhëndrit dhe vajzës së Donald Trump për të ndërtuar resort në ishullin e Sazanit dhe se si lindi ideja pasi Jared Kushner kaloi një javë në jaht në plazhet e Shqipërisë.

Sipas medias prestigjioze, Kushner u mahnit nga bukuritë e Shqipërisë dhe i bëri propozimin kryeministrit Edi Rama disa muaj më vonë, gjatë një takimi në Davos.

Artikulli i plotë i WSJ:

Muaj pasi u larguan nga Shtëpia e Bardhë në 2021, Jared Kushner dhe Ivanka Trump kaluan një javë me jaht së bashku me miqtë në plazhet e pacenuara të Shqipërisë në Adriatik.

Ata u ngjitën në shkallët e gurta të një teatri grek 2200-vjeçar, darkuan në një jaht me kryeministrin shqiptar Edi Rama dhe u mahnitën aq shumë pas një vizite në një ishull ushtarak, sa menduan se do të ishte destinacioni i përsosur për një hotel luksoz, tha Kushner.

Udhëtimi la një përshtypje të tillë saqë kur Kushner u takua me Ramën disa muaj më vonë në Forumin Ekonomik Botëror në Davos të Zvicrës, ai bëri një propozim.

Teksa po pinin kafe, Kushner tha se ishte “shumë, shumë i hipnotizuar nga bukuritë e Shqipërisë”, u shpreh në një intervistë Rama.

“Ai më pyeti nëse do të ishte ‘Ok’ që ta shqyrtonte për investime të mundshme.”

Dhe Rama i dha bekimin e tij dhe më shumë.

Kushner, 43 vjeç, tani po punon me planet për një zhvillim prej 1 miliard dollarësh për resortet ultraluksoze. Ai po negocion detaje me qeverinë e Ramës për të vendosur vila ekskluzive në Sazan, ishullin ushtarak që ai vizitoi, një bazë të ish-nëndetëseve sovjetike ku bunkerë dhe tunele të braktisur janë të vendosur nëpër kodra shkëmbore.

Disa resorte janë planifikuar të ndërtohen në gadishullin ku lopët dhe delet kullosin pranë plazheve dhe dunave mahnitëse të disponueshme vetëm nga një rrugë e thyer. Ajo tokë është e mbrojtur ekologjikisht. Por një ligj i ri shqiptar lejon ndërtimin e hoteleve, për sa kohë që ato janë të paktën me pesë yje.

Standarti është që anëtarët e familjeve të kandidatëve që konkurrojnë për poste është të qëndrojnë larg vëmendjes, për të shmangur përfshirjen në marrëveshje të lidhura politikisht që mund të shkaktojnë polemika. Por, Kushner po futet drejt tyre.

Që kur u largua nga Shtëpia e Bardhë, ku shërbeu si këshilltar i lartë i vjehrrit të tij, presidentit të atëhershëm Donald Trump, Kushner ka ndërtuar një perandori të re biznesi duke u anuar në lidhjet gjeopolitike në një shkallë që rrallë shihet për një person kaq të afërt me një kandidat kryesor presidencial, në një shkallë që arrin në miliarda dollarë.

Kushner u mbështet në lidhjet me monarkët arabë për të mbledhur pjesën më të madhe të parave në fondin e tij privat prej 3.1 miliardë dollarësh nga vendet e Lindjes së Mesme, duke tërhequr kritika nga anëtarët e të dyja partive në Kongres. Kompania e tij e re, Affinity Partners, është e mbushur me ish-zyrtarë të administratës Trump. Disa janë pretendentë për poste të larta qeveritare nëse Trump fiton këtë nëntor.

Në Ballkan, Kushner iu drejtua liderëve të Shqipërisë dhe Serbisë për të zhvilluar prona të paluajtshme në toka publike pa pasur nevojë të kalonte nëpër ankand konkurrues, duke tërhequr kritika nga politikanët opozitarë në të dy shtetet. Në Serbi, një dispozitë që ai ndërton një memorial që qeveria thotë se do t’u kushtohej të gjitha viktimave të agresionit të NATO-s, në një vend që aleanca bombardoi në vitin 1999, ka rezultuar veçanërisht e diskutueshme si me nacionalistët serbë ashtu edhe me ish-zyrtarët amerikanë, duke përfshirë gjeneralin Wesley Clark, komandanti ushtarak i NATO-s gjatë luftës ballkanike.

Mbledhja e fondeve të Kushnerit dhe marrëveshjet e pronave me jashtë po nxisin frikën se ai dhe anëtarët e tjerë të familjes Trump mund të përfitojnë duke kultivuar marrëdhënie me liderët botërorë dhe kompanitë që kërkojnë ndikim me një president të mundshëm të ardhshëm.

“Marrëveshjet për mbledhjen e fondeve dhe pasuritë e paluajtshme të Kushnerit u japin qeverive të huaja levë mbi familjen Trump”, tha senatori Ron Wyden, një demokrat, në një letër të 24 shtatorit drejtuar Affinity.

Investitorët e Affinity mund të mos motivohen nga konsiderata komerciale, por nga mundësia për të derdhur paratë e qeverisë së huaj tek anëtarët e familjes së Presidentit Trump, përkatësisht Jared Kushner dhe Ivanka Trump.

Lidhjet dhe përvoja gjeopolitike e Kushner, beson ai, thjesht ndihmojnë për t’i dhënë kompanisë së tij një avantazh të drejtë në biznes.