Ish-trajneri i Francës ‘nxin’ Mbappe: Bëri 30 minuta shëtitje në fushë ndaj Lille…

Raymond Domenech e kishte sulmuar tashmë Kylian Mbappé gjatë Kampionatit Europian të verës në Gjermani. Ish-trajneri i Francës, tashmë 72 vjeç, rikthehet për ta kritikuar sulmuesin e Real Madridit në “L’Equipe”: "Dëmtimi i tij u konfirmua një javë më parë. Ai nuk duhej të luante ndaj Lille me Real Madridin. Në të vërtetë, më shumë se të luajti, për gjysmë ore vetëm eci në fushë.

Problemi është se nuk jemi të sigurt nëse ai do të luajë të shtunën. Dhe pastaj detyra e Didier nuk është t’u japë minuta lojtarëve, në mënyrë që ata të jenë të gatshëm të luajnë në kampionat me klubet e tyre. Dua të them se kushdo që thirret në kombëtare duhet të jetë gati për të luajtur.

Kampi stërvitor i kombëtares franceze nuk është infermieri, aty duhet të jesh efikas. Nëse e thërrisni, ai duhet të luajë. Nëse do të luante edhe gjysmë ore për Real Madridin këtë fundjavë dhe më pas do të lëndohej kundër Francës, çfarë do të thonin? Do të thonin se e trajtuan keq, se duhej të kishte bërë 15 ditë pushim. Kjo është baza, gjithçka ishte parashikuar tashmë”.

Kujtojmë se Mbappé nuk u thirr nga Deschamps për ndeshjet e Ligës së Kombeve kundër Izraelit dhe Belgjikës. Këtu është lista e plotë:

Portierë: Maignan, Samba, Areola.

Mbrojtës: Clauss, Digne, W.Fofana, Th.Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano

Mesfushorë: Camavinga, Fofana, Guendouzi, Koné, Tchouaméni, Zaire-Emery

Sulmues: Barcola, Dembélé, Kolo Muani, Nkunku, Olise, Thuram