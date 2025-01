Kërkesa e Ervin Salianjit, Gjykata e Lartë cakton datën 15 tetor për shqyrtim

TIRANË- Gjykata e Lartë ka vendosur datën 15 tetor për të shqyrtuar kërkesën e deputetit Ervin Salianji pezullimin e vendimit të Apelit. Mësohet se kërkesa e Salianjit do të shqyrtohet në dhomë këshillimi dhe relator do të jetë Sokol Binaj.

Çështja pritet të shqyrtohet në orën 13:00. Salianji kërkon pezullimin e vendimit, me pretendimin se janë kryer shkelje në burgosjen e shpejtë të tij, duke mos pritur zbardhjen e vendimit të Gjykatës dhe se në dosje nuk ka pasur prova.

Gjykata e Apelit ka lënë në fuqi më 26 shtator 2024 vendimin për dënimin me 1 vit burg për deputetin demokrat Ervin Salianji. Salianji është dënuar së bashku me Albert Veliun, që pritet të vuaj dënimin me 10 muaj burg si dhe gazetarin Jetmir Olldashi me 100 orë punë komunitare. Apeli ka lënë në fuqi vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë në Tiranë. Shkalla e parë vendosi që Salianji të dënohet për kallëzim të rrëmë, në lidhje me një denoncim që ka bërë për vëllanë e ish-Ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafa, Agron Xhafa. Në audio-përgjimin që publikoi Salianji, thuhej se Agron Xhafa ishte pjesë e një rrjeti kriminal të trafikut të lëndëve narkotike.