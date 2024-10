Horoskopi i Paolo Fox për sot, e martë 1 tetor 2024

Astrologu më i famshëm italian jep çdo ditë pasqyrën zodiakale për të lindurit nën shenjat e ujit, ajrit, tokës dhe zjarrit

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Fillimi i muajit me një energji të re pozitive që ju shtyn të merrni vendime të rëndësishme, veçanërisht në vendin e punës. Mundësitë për përmirësim janë afërsisht, por kini kujdes që të mos veproni shumë shpejt, rreziku për të prishur gjithçka (në atë rast) do të ishte i madh! Edhe në dashuri ka nevojë për qartësi: nëse ka keqkuptime, trajtojini me qetësi. Vjeshta, në çdo rast, sjell me vete rritje të brendshme të ndjeshme.

Demi (20 prill – 20 maj)

Kjo ditë e parë e tetorit ju fton të reflektoni për prioritetet, veçanërisht në sferën personale. Marrëdhëniet janë në qendër të mendimeve tuaja dhe ka nevojë për të përcaktuar kufij më të qartë për të shmangur keqkuptimet, nga ana tjetër nuk dëshironi të përjetoni keq diçka të bukur si dashuria apo miqësia! Puna mund të kërkojë përpjekje shtesë, por rezultatet do të vijnë së shpejti. Mundohuni të mbani një ekuilibër midis përgjegjësive dhe kënaqësive.

Binjakët (21 maj – 21 qershor)

Filloni tetorin me një mendje aktive plot ide novatore. Kjo është koha e përkryer për të kthyer projektet e papërfunduara. Yjet tregojnë një kohë të mirë për bashkëpunime të reja por kushtojini vëmendje atyre që ju rrethojnë: jo të gjithë janë gati të ndajnë qëllimet tuaja… Në dashuri, një dialog i hapur dhe i sinqertë mund të zgjidhë çështje të vjetra.

Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

Muaji tetor hapet me nevojën për të rivendosur një ekuilibër emocional: situatat familjare ose sentimentale mund të kërkojnë më shumë vëmendje, përpiquni të mos e mbingarkoni veten me përgjegjësi përndryshe mund të keni vështirësi për të mbajtur gjithçka nën kontroll. Në punë mund të ndiheni nën presion, me pak durim do të gjeni zgjidhjet e duhura. Merrni kohë për veten dhe për t’u rimbushur.

Luani (23 korrik – 23 gusht)

Muaji tetor fillon me forcë dhe vendosmëri: ndiheni gati për të arritur qëllime të reja dhe keni atë ndjenjë eksitimi që shpesh ju çon përtej çdo pengese! Gjërat po shkojnë mirë në punë, vetëm kujdes të mos tregoheni shumë kërkues ndaj vetes dhe kënaquni me atë që keni. Në dashuri është koha për t’u dhënë më shumë hapësirë ​​ndjenjave dhe emocioneve.

Virgjëresha (24 gusht – 22 shtator)

Kjo ditë mund të kërkojë më shumë vëmendje ndaj detajeve, veçanërisht në nivel pune: shpërqendrimet e vogla mund t’ju kushtojnë shtrenjtë, ndaj qëndroni të fokusuar, edhe sepse gjithçka po shkon mirë, kështu që nuk ka nevojë të krijoni probleme absolutisht të shmangshme. Në dashuri gjërat duket se ecin me qetësi, por mos e neglizhoni partnerin! Pak romancë nuk dëmton dhe, në të vërtetë, mund të ngjyros një mbrëmje…

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Një fillim shumë i qetë i tetorit për ju, me perspektiva të mira si në planin profesional ashtu edhe në atë sentimental: zënë veten dhe shkoni të merrni atë që dëshironi! Kjo është dita ideale për të bërë plane afatgjata, për të punuar mbi atë që ju stimulon dhe për të kuptuar se si të drejtoni më së miri një ide. Në dashuri po kërkoni më shumë stabilitet dhe mirëkuptim, por dijeni që yjet po ju mbështesin në këtë rrugë.

Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)

Yjet ju inkurajojnë të lini mënjanë dyshimet dhe të guxoni më shumë, sidomos në punë. Është koha për të marrë vendime të rëndësishme që mund të ndryshojnë jetën tuaj, mos kini frikë të përfshiheni sepse shanset për sukses janë të larta! Në dashuri pasioni bëhet sërish protagonist, jetoni të tashmen me intensitet dhe (edhe këtu) mos kini frikë të shprehni ndjenjat tuaja.

Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)

Dita e parë e muajit të ri sjell me vete dëshirën për aventura dhe eksperienca të reja. Në punë mundohuni të shmangni monotoninë dhe të krijoni ide të reja. Në dashuri yjet tregojnë një periudhë harmonie, do të ishte “krim” të mos përfitonit prej saj për të forcuar lidhjet ekzistuese dhe për të përjetuar momente të mrekullueshme me partnerin! Shmangni diskutimet e kota dhe fokusohuni në shijimin e asaj që keni në këtë periudhë, e meritoni pas përpjekjeve dhe problemeve të javëve të fundit!

Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)

Kjo e martë është perfekte për të reflektuar mbi ambiciet tuaja dhe për të ripërcaktuar objektivat tuaja: do t’ju duhet të ndaloni për një moment dhe të rregulloni qëllimin tuaj, mund të ketë vendime të rëndësishme për të marrë në punë, por mos nxitoni, mendoni për të me kujdes dhe jepni vetëm një përgjigjuni kur jeni 100% i sigurt. Në dashuri mbani një qëndrim të qetë dhe të durueshëm, shmangni konfliktet e panevojshme sepse thjesht nuk ia vlen!

Ujori (20 janar – 19 shkurt)

Yjet ju ftojnë të jeni më të zhytur në mendime në vendimet në lidhje me punën: shmangni zgjedhjet shumë të nxituara, nuk mund të ndiqni thjesht instinktin tuaj sepse për fat të keq ndonjëherë (edhe pse është një gjest çlirues) ju turbullon mendjen dhe nuk lë vend për arsye. Për më tepër, në dashuri, mund të ketë ardhur koha për krahasime, por përballuni me qetësi dhe çiltërsi. Është koha për t’u fokusuar në atë që ka vërtet rëndësi, pa shpërqendrime!

Horoskopi Paolo Fox 1 tetor 2024: Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Dita nis me pak lodhje por yjet të shtyjnë të mos humbasësh ritmin, është vetëm një fazë e shkurtër kalimtare! Në punë duhet të qëndroni të fokusuar për të shmangur gabimet. Në dashuri, përpiquni të jeni më empatikë dhe dëgjoni ata që keni afër: dialogu do të jetë thelbësor për të kapërcyer pengesat e vogla, madje edhe ato që për momentin duken të pakapërcyeshme ose që mendoni se janë më të vështira se sa janë në të vërtetë…