Kaosi në Kuvend dhe djegia e karrigeve, reagon Rama

Edi Rama: Ky është një zjarr i ndezur me karriget e deputetëve të zgjedhur për të përfaqësuar ata që i cojnë në Kuvend, në shenjë revolte ndaj një vendimi gjykate.

E solla këtu se dua të them pak fjalë për politikën. Është një mjet që ka bërë gjëra të mëdha në historinë e njerëzimit po ka bërë edhe katastrofa. Është e pamundur ta vendosësh ti se çfarë politika bën apo nuk bën me ty. Ti mund të vendosësh sa mund ta ndikosh politikën duke umarrë me të. Nëse ti refuzon të merresh me të, ajo ka të gjithë pushtetin të merret me ty.