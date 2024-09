‘Shpërthen’ Evi Kokalari: Turp që mbroni Salianjin dhe dashnoren e tij, që është dyfishi i moshës së vet

Evi Kokalari ka reaguar ashpër ndaj atyre që mbrojnë Ervin Salianjin.

Po publikojmë pa redaktim shkrimn e saj:

Asnje nuk po e ben hero Saljanin. Te pakten baza nuk eshte ndjere. Ata e dine qe ‘Babalja’ ka qene sajese. Kete e di mire dhe Grida Duma, qe dy nete me pare ishte ne gjendje te rende emocionale dhe desh mori me ulerima dhe shkelma ata qe vete i kishte ftuar ne studio, a thua se ata fakire e kishin fajin.

Pervec ‘bashkerrugetares’, qarjet e radhes i beri Peka tek Syri TV, nje stacion qe eshte kthyer ne nje platforme te paster propagande.

Pervec ketyre te dyve me lart, zhurmen me te madhe e beri Gaz Bardhi. Ky bashke me te denuarin e rradhes, mendojne te theresin protesta masive ane e mbare Shqiperise, por nderkohe harrojne qe Shqiperia nuk mblidhet me per Berishen, pse do mblidhet per nje karakter si Saljanji?

Dhe me e rendesishmja, Saljani vete nuk e ankimoi vendimin, por pranoi burgun. Nese Saljanji ishte kaq i paster dhe jo fajtor, pse e pranoi ta bej nje vit burg? Kush eshte ai i pafajsehm qe i shterojne forcat per te luftuar per te drejtat e tija?

Ne fakt, Saljanji, si dhe vete gjykatesit, e di shume mire qe eshte i fajshem, prandaj mbylli gojen dhe shkoi me kembet e veta ne burg.

Saljani nuk mund te behet hero, sepse baza nuk e honeps dot. Baza e urren sa here e shikon te ulet ne krye te podiumit ne mbedhjet e keshilit kombetar apo te kryesise, sepse kjo baze, i doli ne krahe Berishes qe diten e pare, pa asnje kusht. Kjo baze u plevitos ne 11 Dhjetor ne stadiumin Air Albania, per nje PDje te re, ndryshe dhe larg monstrave qe i kishin mbetur Bashes verdalle, dhe qe ne 18 Dhjetor, bene kuvendin e tyre duke ju dale te gjitheve kunder. Kjo baze desh hengri shkopin e bejsbolli pervec gazit me te cilen Duma, Saljanji, Gaz Bardhi dhe Gjekmarkaj, qe sot i drejtojne ne ‘beteje kunder Rames’, pa ju dridhur qerpiku i helmuan ata. Eshte veshtire per demokratet te harrojne 8 Janarin dhe trajtimin qe morren nga vete PDistat.

Baza nuk eshte ndjere. Fare! Pastor Pano foli, por ky i ka shume borxhe Metes, qe Saljanin donte ta bente Kryeminister, dhe Berishes qe vuri ne fund te listes ata qe kane qene me PD per 33 vjet, dhe i la rradhe djalit te Panos e disa te tjereve, te futen ne keshillin bashkiak te Tiranes, pa asnje merite te tyren. A jane keta vertet ne pozicion per te dhene mend?

Baza e PDse nuk ka mungese inteligjence qe te bejne tifozllik per nje ndotje politike qe vetem probleme i ka sjelle partise. Ne fakt, kur te iki Berisha, kjo PD do mbyll dyert, dhe parti te reja do krijohen, qe dhe pse me 35 vjet vonese, do jene partite e verteta anti-komuniste dhe ato qe do ndertojne nje Shqiperi ndryshe.

Figura si Saljani, Bardhi, Grida, Peka etj, do mbetet elemente komike te nje realiteti te hidhur te vendit.

Demokratet e vertet do triumfojne vetem kur te jene larg ketyre figurave.

***

Aman mos me hapni barkun me opinionet idiote se po i sherbej Edi Rames me komentet per Saljanin…

Saljani dhe dashnorja e tij qe eshte dyfishi moshes se vet, kane hedhur shume balte mbi mua, dhe per sa kohe qe ajo balte nuk eshte hedhur mbi ju, ju sygjeroj te shikoni punen tuaj.

Turpi bie mbi ata demokrat qe desh hengren shkopin e bejsbollit dhe u helmuan me gaz ne 8 Janar dhe mbrojne kete idiot…

Per mua, sot Saljani ka lare haqet e te gjithe. Familja ime nuk i meritonte sulmet e ndyra te asnjerit, thjeshte se mbeshteta Berishen publikisht. Asnje ne politike apo jete private nuk meriton shpifje dhe ofendime. Ju te gjithe keni humbur sensin e civilitetit ne komunikim. Politike behet dhe pa shpifje, madje eshte e keshillueshme…

prandaj moralin mbajeni per vete sepse s’jeni ne pozicion te beni moral…

Personalisht zemra mal me eshte bere sot, dhe si ky gomar si te gjithe politikanet te mendohen mire perpara se te shpifin e te genjejne serisht kundrejt kujdo, qofshin ata kundershtar politik apo miq…

dhe mbas politikaneve, te fillohet me disa element te medias…

Ka nevoje per pastrim ne ate vend, dhe rasti i sotem duhet konsideruar si pjese e atij pastrim. Asnje meshire per keta bukurosh!