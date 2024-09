Video/ Izraeli bombardon godinën e liderit të Hezbollah, teksa Netanyahu fliste në OKB! Mister fati i Nasrallahut (VIDEO)

Forcat izraelite kanë bombarduar gjashtë godina në Bejrut të Libanit, teksa një prej tyre dyshohet se është qendra e militantëve të Hezbollahut.

Sipas raportimeve nga mediat e huaja, gjashtë godina shumëkatëshe janë sheshuar nga sulmi me raketa, ndërsa në objektiv ka qenë lideri i Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Fati i këtij të fundit nuk dihet.

Sulmi ka ndodhur teksa kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu ishte duke folur në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ai kërcënoi si Hezbollahun edhe liderat e Iranit, duke thënë se “nuk ka vend në Iran ku nuk mund të arrijë dora e Izraelit”.

BREAKING:

Hezbollah leader Hassan Nasrallah potentially killed in massive Israeli airstrikes against Beirut.

Israel says it has has executed “decapitation strikes” against Hezbollahs top leadership and that Hassan Nasrallah was the main target pic.twitter.com/xXiGH8bPhL

