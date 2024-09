Tetova largon presionin: Ndaj Partizanit, ndeshje radhe. Jemi kampionët, të gjithë japin gjithçka ndaj nesh

Java e 7-të e Superiores starton sot me super ndeshjen Egnatia-Partizani. Pra, kampionët e vendit në fuqi do të sfidojnë nënkampionët. Këto janë rivalët e mëdhenj mes tyre për titull në kampionatin e shkuar, që u përplasën edhe në finalen e “final four”. Trajneri i Egnatias, Edlir Tetova, foli në konferencën për shtyp.

Si e prisni ndeshjen ndaj Partizanit?

E presim si ndeshje radhe për vazhdimësinë e një kampionati të gjatë, në pritje të tri përballjeve të tjera me këtë kundërshtar.

A është Partizani për ju, testi i së vërtetës?

Jo, nuk është testi i së vërtetës, sepse është vetëm ndeshja e parë nga katër të tilla me Partizanin në këtë kampionat. Siç dihet, në fazën e parë janë njohjet me ekipet kundërshtare, për të pasur një ide më konkrete për tri fazat e tjera.

Për momentin jeni 2 pikë larg kreut dhe keni 2 pikë më shumë se Partizani…

Nuk janë shumë 2 pikë, sepse 1 fitore na barazon me kreun. Shpresojmë të bëjmë më të mirën sot.

A e njihni mirë kundërshtarin?

E kemi parë lojën e re të Partizanit, sigurisht ka shtuar forcat në sulm. Si pikë e fortë e të kuqve është sulmi, mbetet për t’u marrë parasysh.

A janë ingranuar sa duhet prurjet e reja tek Egnatia?

Vazhdojmë të punojmë me lojtarët e rinj që kanë ardhur në merkaton e verës, pritet më shumë nga ata. Do të rrezikoj që t’iu jap kohën e mjaftueshme, sepse janë lojtarë me potencial.

Skuadrat japin maksimumin ndaj Egnatias…

Është normale kjo që ndodh për vetë faktin se jemi kampionët në fuqi dhe çdo skuadër kërkon të masë forcat me Egnatian.

A keni mungesa ndaj Partizanit?

Përveç Xhemajlit, Dulysse, Fangaj dhe Bakayoko, lojtarët e tjerë janë gati. Me mungesat që janë shumë, lojtarët e tjerë do të dinë ta menaxhojnë shumë mirë ndeshjen. Përtej mungesave, vazhdoj të këmbëngul se çdo lojtar në skuadrën time është shumë i rëndësishëm dhe ka rol specifik.