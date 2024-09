Europiani U21 Shqipëri-Serbi, Tifozat Kuq e Zi njoftojnë braktisjen e kombëtares: Akti më i turpshëm i FSHF-së!

Tifozat Kuq e Zi, grupimi më i madh i tifozëve nga të gjitha trevat shqiptare, kanë paralajmëruar sot distancimin nga kombëtarja dhe FSHF-ja, për shkak të vendimit të Armand Dukës që të mos tërhiqet nga organizimi i Kampionatit Europian “U-21” bashkë me Serbinë.

UEFA tha sot se propozimi i Shqipërisë dhe Serbisë është pranuar, madje dhe se është i vetmi propozim i dorëzuar dhe që i plotëson kushtet.

Tifozat Kuq e Zi thonë se ky është një akt i FSHF-së, dhe kurrsesi i gjithë shqiptarëve. Ata shprehen se bashkëpunimi me Serbinë është një ndër aktet më të rënda të kryera ndonjëherë që shkel mbi gjakun e mijëra të pafjshmëve shqiptarë të masakruar nga kriminelët e Serbisë, një shtet që as nuk e njeh Kosovën, por edhe sot e kësaj dite sërish e kërcnon me pushtim.

Reagimi i Tifozave Kuq e Zi:

Organizimi i kampionatit europian për moshat U21, nga ana e Federatës Shqiptare të Futbollit dhe shkijeve është akti më i turpshëm që bëhet në emër të tifozëve shqiptar dhe opinionin futbolldashës të Kombëtares Shqiptare të futbollit.

Ky organizim assesi nuk mund të quhet i Shqipërisë, pasi FSHF-ja nuk ka kompentecën të flasë në emër të shqiptarëve dhe Shqipërisë, por vetëm në emër të vetin si organizatë, e që pas këtij akti do gjej mbështetje vetëm tek punonjësit e vet që u jep pagë.

Nuk mjaftuan me mijëra reagime, shkrime, emisione e analiza unanimisht KUNDËR për këtë nismë, por që FSHF-ja me saktë kreu i saj me hirë ose pahirë mori mbi supet e veta të drejtën e vendosjes kokë më vete për një nismë me kaq shumë kundërshtime.

Nuk mjaftuan as qindra mijëra viktima shqiptare, gjenocidi e masakra nga ana e shkijeve. Gjithashtu nuk mjaftoi as nata e 14 tetorit kur Kombëtarja Shqiptare u gjend në një ambient terrori, e ku u bë thirrje “vrisni shqiptarët”, e ku lojtarët shqiptarë u rrahën e u fyen, madje edhe ju rrezikua jeta e tyre.

Nismat e tilla kryeneçe, e mospërfillëse ndaj opinionit të të lartëpërmendurve, që për lavdinë e tyre personale, egoja e shëmtuar për të luajtuar ndërtuesin e paqes globale në dëm të harmonisë së ekipit kombëtar, të mbështetësve të saj që me gjithë sakrificën e tyre financiare e familjare, e kanë ndjekur deri tani ekipin kombëtar, do t’ju kthehet bumerang.

Nesër do të jetë vonë, kur thirrjet tuaja do të bëhen përgjëruese ndaj përkrahësve të Kombëtares dhe sportdashësve, për t’i ulë gjakrat e tensionin dhe për të kërkuar kompromis e partneritet.