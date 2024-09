Flick: Jam shumë krenar për ekipin, Yamal duhet të mbrohet nga arbitrat

Barcelona mori fitore minimale kundër Getafe (1-0) për të vazhduar me serinë spektakolare të sukseseve në fillim të sezonit të La Liga-s. Trajneri Hansi Flick njohu në përfundim të ndeshjes komplikimet që skuadra madrilene paraqiti në “Montjuïc”, për të marrë tri pikët ndaj saj:

"Në klub më kanë thënë se ndeshjet si kjo me Getafe janë normale. Kundërshtari luajti shumë mirë në mbrojtje, por unë jam shumë krenar për lojtarët e mi. Ata kanë luftuar për 95 minuta. Unë jam gjithashtu shumë krenar për tifozët, sepse na duheshin dhe na kanë ndihmuar. Ata kanë qenë fantastikë”.

Flick vazhdoi të lavdërojë qasjen mbrojtëse të Getafe: "Ata janë kompaktë, nuk është e lehtë t’iu shënosh gol. Kishte raste kur ne e ulnim shpejtësinë në rikuperim dhe ata mundën të mbylleshin pas. Na duhej një gol për të fituar dhe e gjetëm. Ne patëm një shans dhe shënuam. Ata kishin edhe një goditje të pastër, por nuk shënuan. Kundërshtari u mbyll mirë mbrapa, por ne shënuam golin që na dha 3 pikët. Fitorja është shumë e mirë për ekipin”.

Trajneri gjerman ruajti politikën e rotacionit të ndeshjeve të fundit dhe i dha pushim Pedrit. Një mendim dha trajneri blaugrana edhe për Szczesny, i cili përflitet se ka arritur akordin dhe do të jetë zëvendësuesi i Ter Stegen-it të dëmtuar rëndë: “Po flas vetëm për lojtarët që kemi në skuadër. Iñaki Peña është portieri ynë numër një, jemi të kënaqur me paraqitjen e tij. Kjo është ajo që ka rëndësi dhe kjo është gjithçka që mund të them, jam shumë i lumtur".

Vlerësim maksimal edhe për Lamine Yamal, i cili ka marrë disa goditje të ashpra në ndeshjet e fundit, ndaj Flick kërkon mbrojtjen e tij: “Ai bën gjëra të ndryshme dhe stadiumit i pëlqen. Është mënyra e tij e lojës dhe ne duhet ta mbrojmë atë nga ndërhyrjet e rënda. Për këtë janë arbitrat”.