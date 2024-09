Sekreti i biletave të lira: Ja cilat janë ditët kur fluturimet kushtojnë më pak

Emarta dhe e mërkura janë ditët kur avionët në Evropë fluturojnë, mesatarisht, më të zbrazët dhe kur çmimet e biletave janë më të ulëta. Për herë të parë, Courier ka zbuluar se si rezervimet dhe numri i udhëtarëve ndryshojnë çdo 24 orë. Të dhënat dalin nga analiza e dokumenteve të brendshme dhe konfidenciale të rreth 10 linjave ajrore tradicionale dhe me kosto të ulët.

Midis “faktorit të ngarkesës” dhe tarifave

“Faktori i ngarkesës” së fluturimeve, pra përqindja e vendeve që kompanitë arrijnë të shesin në çdo fluturim individual, është një element i rëndësishëm për llogaritë dhe ndikon në përcaktimin e çmimit. Sa më i zbrazët të jetë avioni afër nisjes, aq më shumë rritet shansi për të kapur një biletë të lirë. Duke qenë se, siç llogarit IATA (shoqata ndërkombëtare e linjave ajrore), në shtatë muajt e parë të këtij viti shkalla mesatare e frekuencës së avionëve në Evropë ishte 83.5%, kjo do të thotë se një pjesë e mirë e avionëve udhëtojnë shpesh plot.

Programimi

Por ka rrugë të cilat – pjesërisht për shkak të vëllimeve të ulëta, pjesërisht për shkak të frekuencave të shumta ditore, pjesërisht për shkak të periudhës – jo gjithmonë e mbyllin ditën me të gjitha vendet e rezervuara. Një tregues i parë i flukseve në Evropë mund të merret duke parë lëvizjet e planifikuara nga transportuesit. Në javën 7-13 tetor 2024, sipas të dhënave të ofruara për Courier nga platforma e specializuar Cirium, fluturimet brenda-evropiane të linjave tradicionale dhe me kosto të ulët, luhaten gjatë javës.

Fluturime të planifikuara

E hëna dhe e premtja janë ditët me numrin më të madh të nisjeve të planifikuara (mbi 12 mijë). E shtuna dhe kombinimi e martë-e mërkurë janë ato me më pak fluturime të planifikuara. Edhe pse për transportuesit tradicionalë e shtuna është dukshëm kulmi minimal, njerëzit historikisht lëvizin pak. Për transportuesit me kosto të ulët diferenca me të martën dhe të mërkurën është shumë minimale. Kurba e lëvizjes daton të dielën, kur një pjesë e madhe kthehet në shtëpi ose udhëtojnë për arsye pune ose studimi.

Llogaritë e brendshme

Por kjo është vetëm një pjesë e historisë. Pjesa tjetër është në tabelat – ose ato të shkruara me dorë, siç bën çdo ditë CEO i Ryanair, Michael O’Leary – të operatorëve me shitje ditore. Duke parë normat mesatare të vendeve të zëna – nga vera 2023 deri më sot – vërejmë se të martat dhe të mërkurat, pavarësisht se janë ditë kur ka më pak fluturime, kompanitë e transportit po luftojnë për të shitur të gjitha vendet. Për tradicionalet fluksi zbret në 79% (të martën) dhe 78% (të mërkurën). Ndër linjat me kosto të ulët, të cilat kanë faktorë ngarkesë më të lartë, arrin në 89% dhe 87%, ndërsa të hënën dhe të premten është 94%.

Lakoret e çmimeve

Këto të dhëna ndikojnë edhe në luhatjet e çmimeve. Duke marrë periudhën 30 shtator – 6 tetor si javë analize, në linjat e Italisë, Veri-Jug, një fluturim arrin çmimin më të ulët të martën dhe të mërkurën. Ndërsa çmimet më të larta mesatarisht janë të premteve dhe të hënave. Kjo është pa disa karakteristika specifike territoriale, të tilla si ngjarje sportive dhe muzikore, të cilat mund të bëjnë që numrat të ndryshojnë ndjeshëm. Shqip/ Noa.al