Bylis ndan rrugët me trajnerin Egbo, vendin e tij e zë Nevil Dede

Emanuel Egbo dhe Bylisi kanë mbyllur bashkëpunimin, pas 6 javëve kampionat dhe vetëm 5 pikëve të grumbulluara, me vendin e parafundit që mbajnë aktualisht në renditjen e Superiores. Vetë trajneri nigerian ka kërkuar të bisedojë me presidencën ballshiote, duke parashtruar qëndrimin e tij.

Në një prononcim për faqen e klubit mallakastriot, Egbo ka pohuar: "Ka qënë një vendim shumë i vështirë për mua, por kur bëhet fjalë për Bylisin kam menduar më të mirën e skuadrës. Më mirë të lëviz unë, duke marrë përsipër ndryshimin, por edhe duke shpresuar sa më parë te kthesa.

E kam menduar gjerë e gjatë dhe ia kam parashtruar presidentit, si mik prej vitesh, se një ndryshim në drejtimin teknik, tashmë që është herët, mund të sjellë përmirësimin e ekipit. Kjo lëvizje mund të jetë në të mirën e Bylisit.

Unë jam pjesë e këtij klubi, jam mik me presidentin dhe dua kthesën e Bylisit. Ky klub më ka dhënë shumë si lojtar, por edhe si trajner vite më parë. Trajnerin nuk e heq presidenti në këtë rast, sidomos duke ditur edhe marrëdhëniet që kam me Kapllanajn prej vitesh.

Janë futbollistët ata që luajnë, prej nga varet rezultati, por edhe trajneri ka përgjegjësitë e veta. Edhe pas kësaj, unë do të vazhdoj që të jem afër Bylisit, si tifozi më fanatik, sepse Ballshi është, ka qënë dhe do të mbetet shtëpia ime.

E ndërmora këtë hap sepse dua që Bylisi të ndryshojë për mirë, në fund të sezonit shpresoj ta shoh në Europë, sepse skuadrat e tjera nuk kanë asgjë më shumë. Ky është një vendim personal i imi, falënderoj të gjithë ata me të cilët bashkëpunova. Ballshi dhe Bylisi janë në zemrën time! Mirupafshim, Forca Bylis!"

Trajneri i ri i Bylisit do të jetë një tjetër emër me shumë eksperiencë në drejtim, në kampionatin tonë, Nevil Dede, që nis punën nga sot, në prag të sfidës me Elbasanin, që do të luhet të dielën në orën 16:00, në "Adush Muçaj".