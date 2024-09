Bisedat mes mjekëve të Onkologjikut: Pacienten nga Lushnja e çojmë në Fier, ka më afër edhe varrezat!

Humori i zi duket se ishte një mënyrat sesi mjekët e spitalit Onkologjik në Tiranë, trajtonin rastet dhe pacientët e tyre.

Gazetari Osman Stafa ka publikuar një tjetër episod me komunikime mes mjekëve mes mjekëve të Onkologjikut, ku theksohet mungesa e dozave të ilaçeve dhe problemet e tjera që hasnin me pacientët.

Për shembull, në një rast flasin për një paciente nga Lushnja, e cila shkon në Tiranë për të marrë kurën, e cila i jep alergji.

Mjekët me njëri-tjetrin sugjerojnë që të ndiqet në spitalin e Fierit. Arsyeja? Sepse ka "varrezat me afër". Por nuk mbaron me kaq! Flasin edhe për mungesën e ilaçeve dhe sërish duke qeshur me njëri-tjetrin shkruajnë se nga 10 pacientë, 9 do i çojnë në varreza dhe vetëm njëri do të marrë medikamentin. Përgjigjet e kolegëve për këtë humor të zi janë "me lot" dhe plot me të qeshura, çka tregon shumë për mënyrën sesi i trajtojnë pacientët.

Bisedat mes mjekëve:

[27.2.23, 4:02:22 PM] AP(mjek onkolog): Nuk e di si e mendoni. Pacientja nga lushnja dr Arjana. Per te disaten here ben reaksion ( bronkospazem) me ulje te saturimit ne fund te oksaliplatinit. Fillon mjekimin ne 14.30 min… nuk do zeme ndonjehere mend ne.. apo te na marre historia..

[27.2.23, 4:03:05 PM] A.P(mjek onkolog): Docetaxel qe fillojne premedikimin ne 14.45.. etj etj

[27.2.23, 4:05:29 PM] AD(mjek onkolog): Pacientja 1 dite para kt eshte trajtuar me kortizonike pluse difenilhydramine ok. Jane bere dhe shenimet ne korteke sa per fillimin e kt nuk menaxhaj une hotelerine e pac receta eshte bere sh shpejte

[27.2.23, 4:06:58 PM] AP(mjek onkolog): Pavaresisht. Eshte nga lushnja. Duhet te filloje me pare. Edhe kortizoniku 8 ore para ka sens jo 24 ore para. Spo ju drejtohem ju

[27.2.23, 4:07:33 PM] AD(mjek onkolog): Dhe para fillimit te kt

[27.2.23, 4:07:36 PM] EC(mjek onkolog): Grupi i platineve jep reaksione edhe vdekje kur jane te perseritura . Nese vendoset te vazhdoje duhet te behet qe ne mengjes kur jemi te gjithe

[27.2.23, 4:07:47 PM] AP(mjek onkolog): Nje rast reaksioni duhet pare me precendence per sistemim.

[27.2.23, 4:08:01 PM] SS(mjek onkolog): Se si rregull nuk duhet ta bej fare

[27.2.23, 4:08:53 PM] AP(mjek onkolog): Sa do shkruaja. Reaksioni nga platinet mund te jete edhe fatal. Une deri ne 5 jam. Pas 5 le ta ndjeke i plotfuqishmi

[27.2.23, 4:09:37 PM] AD(mjek onkolog): Mjeku i rojes si cdo radhe…. Pas 5. AP(mjek onkolog): Ose zoti

[27.2.23, 4:14:33 PM] BK(mjek onkolog, pergjegjes njesie): me duket se per kete paciente kam folur me arjanen qe te mos vazhdohet ky trajtim por nuk jam i sigurt .E kam pasur edhe nje te hene me kete problem

[27.2.23, 4:15:41 PM] AD(mjek onkolog): Jo dr Bledi nuk eshte tasti ne fjale

[27.2.23, 4:16:48 PM] AD(mjek onkolog): Sapo fola me Afrimin pac ka perfunduar shendoshe e mier oxalin eshte ne shperlarje

[27.2.23, 4:16:55 PM] BK(mjek onkolog, pergjegjes njesie): ok .nuk duhet te vazhdoje .Do te ndyshojme trajtimin

[27.2.23, 4:17:32 PM] AD(mjek onkolog): Eshte menaxhiar sh mier dhe ka perfundur

[27.2.23, 4:17:33 PM] AP(mjek onkolog): Te shohim edhe sot se ajo vazhdon mjekimin ende.ngadale.

[27.2.23, 4:17:51 PM] AD(mjek onkolog): Jo ka mbaruar pa asnje problem. Sapo falo me Afrimin

[27.2.23, 4:18:10 PM] EC(mjek onkolog): Ia vazhdova prape?!!

[27.2.23, 4:18:17 PM] AP(mjek onkolog): Nuk eshte taxane Arjana. Ka tjeter mekanizem. Nejse pasdite nuk behen numra

[27.2.23, 4:18:24 PM] EC(mjek onkolog): vazhduat?

[27.2.23, 4:18:28 PM] AP(mjek onkolog): Jam une aty. Do dhe 10min

[27.2.23, 4:18:39 PM] AP(mjek onkolog): Do rrije ne observim. E i thashe te vishet mire kur te levize. Sot sberi probleme

[27.2.23, 4:19:24 PM] EC(mjek onkolog): Aha ok

[27.2.23, 4:21:09 PM] BK(mjek onkolog, pergjegjes njesie): meqe është nga lushnja dhe trajtimi fillohet vone ,po e dergojme ne Fier heren tjeter .Afërsia me shtepine mund ta ndihmoje .

[27.2.23, 4:24:29 PM] AP(mjek onkolog): Edhe kjo. Reaksioni ne fier do jete me i lehte pasi eksperienca eshte e gjate

[27.2.23, 4:25:52 PM] EC(mjek onkolog): Fix

[27.2.23, 4:31:23 PM] SS(mjek onkolog): Aty ka varrezat me afer 😉 [27.2.23, 4:36:37 PM] AR(kryeinfermier): Pacientje ka mare mjekimin dhe eshte shendosh e mire, sa per oraret dhe nr e pacienteve se ndryshojme dot,ka raste qe mund te nisin dhe me vone se ne 14:45 per shkak te ngarkeses por qe jsne raste shume te rralla, prandaj eshte turni 2 i stafit infermieror edhe deri ne oren 20:00 nese nuk mbarojne,ka dhe mjek roje! Kshu qe nuk perjashtohen kto lloje fenomenesh me 19 poltrona.

[20.1.23, 6:26:36 PM] SS(mjek onkolog): Bajrami, avokat nga Kukesi, kishte 12 femije dhe jetonte me qera ne Tirane. Qiradhenesi i kerkon te liroje banesen sepse do tja jepte nje tjetri me qira me larte. Bajrami fillon te kerkoje shtepi por me 12 femije si jepte njeri sepse kishin frike mos i shkaterronin shtepine. Po keshtu Bajrami smund te genjente per numrin e femijeve. Nje dite, pasi gjeti nje shtepi qe i plotesonte kushtet, dergon gruan dhe 11 femijet te rrine ne varreza per dy ore. Me pas, merr femijen e fundit dhe shkon e takon qiradhenesin. Ai e pyet. Sa femije ke? Kete qe kam ne krah, thote Bajrami, ndersa nena e tij e 11 te tjeret jane ne varreza. Bajrami e mori shtepine. Morali per jursitet: nuk eshte e nevojshme te genjesh por te zgjedhesh fjalet e duhura.

[20.1.23, 7:38:08 PM] BK(mjek onkolog, pergjegjes njesie): Bukur Raqi. Cfarë fjalë të zgjedhim kur kemi 10 burra dhe vetëm një gosereline.?

[20.1.23, 7:39:35 PM] LD(infermiere): Ti coni 9 ne varreza dhe njeri i fundit ta mari.hahaha

[20.1.23, 7:40:41 PM] AP(mjek onkolog): *QESH

[20.1.23, 7:40:47 PM] BK(mjek onkolog, pergjegjes njesie): Joo. Të gjithë shokët e tu qe e kane marre, janë në varreza tashmë

[20.1.23, 7:41:51 PM] SS(mjek onkolog): U gjet zgjidhja

[20.1.23, 8:15:31 PM] RB(mjek onkolog): Haaaaaaa. Lina zgjidhja me e zgjuar. Me lot.