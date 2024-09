Ancelotti: Kam një dashuri të veçantë për Milanin, por Real Madridi është klubi më i mirë në botë

Sot, Real Madridi do të sfidojë Alaves në Kupën e Mbretit. Trajneri Carlo Ancelotti e prezantoi në konferencën për shtyp këtë ndeshje.

Si është Carvajal?

Ai nuk është shëruar plotësisht, i duhen edhe disa ditë, por do të kthehet të dielën.

A do të luajë Endrick titullar?

Pozicioni i tij është i qartë. Ato pak minuta që luajti, edhe në krahun e djathtë, bëri mirë. Ai punon shumë dhe është i motivuar. Për mua është një qendërsulmues, por ndonjëherë mund të luajë edhe si anësor. Edhe si sulmues krahu mund të luajë shumë mirë.

Si e trajtoni një situatë si kjo e Endrick?

Kam folur me të, si me të gjithë. I kërkoj të jetë i durueshëm, e mirëkupton situatën në mënyrë perfekte. Ai jeton dhe stërvitet çdo ditë me sulmuesit më të mirë në botë. E kuptoi rolin e tij dhe me të vërtetë po ngjit shumë vende në hierarki. Profesionalizmi i tij është shumë i lartë. Endrick është një person shumë i pjekur dhe jemi të lumtur për këtë.

Sa lëndime duhet të ketë që dikush të bëjë diçka për kalendarin e ngjeshur?

Dua t’ju them se më vjen shumë keq që lojtarë të rëndësishëm si Ter Stegen, një nga portierët më të mirë në botë, janë lënduar. Shpresoj që ai të rikuperohet sa më shpejt. Për momentin nuk mund të bëjmë shumë sepse, siç u tha, kalendari i këtij sezoni nuk do të ndryshojë. Megjithatë, të paktën le ta lëmë botën e futbollit të reflektojë.

Shumë thonë se ju luani keq. Si e mbështetni këtë tezë, e cila është në kontrast me rezultatet?

Nuk mund t’jua shpjegoj (qesh), sepse për mua nuk është kështu. Gjëja më e habitshme është se Real Madridi vitet e fundit nuk ka pasur një identitet të vetëm. Ne bëjmë gjithçka dhe shumë mirë. Fakti që nuk kemi një identitet të qartë i bën disa njerëz të mendojnë se nuk prpdhojmë lojë të bukur, por kjo nuk është e vërtetë.

Ndaj Alaves do të rrumbullakosësh 300 ndeshje me Real Madridin…

Kam pasur fatin të drejtoj klube të mëdha si Milani, për të cilin kam një dashuri të veçantë, sepse kam qenë edhe lojtar atje. Sidoqoftë, Real Madridi është klubi më i mirë në botë, nuk ka dyshim për këtë. Sot do të arrijë 300 ndeshje në këtë stol… Nuk them se është mrekulli, por gati e tillë.

A keni një datë për daljen në pension?

Më pëlqen ta bëj këtë punë dhe përpjekja ime nuk është e krahasueshme me atë të lojtarëve. Trajneri ka presion dhe përgjegjësi për krejt kolektivin, ndërsa lojtarët kanë shumë gjëra të tjera, si dëmtimi fizik. Për momentin nuk kam një datë skadence si trajner, dua të vazhdoj për shumë vite.