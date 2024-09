Gjyqtarët e Serie A do të marrin mesazhe nga dhoma e VAR në orët e tyre, ja çfarë do të shkruhet atje

VAR në Serie A do të përmirësohet më tej për t’iu dhënë gjyqtarëve në fushë mundësinë për të kapërcyer çdo problem të lidhjes me video. Në këtë kuptim, vendimi i Ligës (“Lega Serie A”) është zyrtar. Ajo e ka parë të arsyeshme pajisjen e të gjithë arbitrave (zyrtarëve të ndeshjeve) me të ashtuquajturit “Mesazhi VAR”, duke nisur nga java e pestë e kampionatit.

Kjo është një pajisje e lidhur me orën e gjyqtarit, që lejon komunikimin (mesazhet) nga dhoma e VAR-it në lidhje me një episod, në rast se sistemi video ka pasur probleme. Të gjitha në mënyrë të qartë për të shpejtuar kohët e vendimmarrjes.

Para se ta prezantonte zyrtarisht, Liga e kishte testuar tashmë këtë sistem në javët e 33-të dhe 34-t të kampionatit të kaluar (Serie A) dhe me rastin e finales së Kupës së Italisë më 15 maj. Ky është softuer që lejon dërgimin e mesazheve të menjëhershme në orën “Leikr” të arbitrave nga VOR (Dhoma e Operacionit Video).

Ky opsion shtesë teknologjik garanton një kanal komunikimi gjithmonë aktiv me VAR-in. Pra, mundëson lidhjen audio midis zyrtarëve të caktuar të ndeshjes, në ambiente të ndryshme dhe dhomave VOR. Aktualisht çdo arbitër ka tashmë orën “Leikr”, e cila ju lejon të qartësojnë dinamikën “GOAL/NO GOAL” në sistemin GLT.

Po si do të funksionojë ky sistem i ri? “Lega Serie A” ju lejon të dini se si mesazhet e paracaktuara, ose mesazhet e zhvilluara “ad hoc” mund të dërgohen nga VOR, në mënyrë që, në rast të një problemi të mundshëm audio, çdo rishikim të mund të përfundojë gjithmonë me shpejtësinë dhe qartësinë maksimale në lidhje me të gjitha rastet në të cilën IFAB parashikon ndërhyrjen e VAR-it.

Ky është në fakt një veprim për përmirësimin e VAR-it, i cili është bërë gjithnjë e më shumë objekt diskutimi, ndonjëherë edhe vendimmarrjeje në ndeshje të ndryshme. Në këtë mënyrë gjyqtarët do të mund të shmangin të ashtuquajturën “kohë pushimi” në rast se videoja nuk funksionon, duke i dhënë ndeshjes një qasje fluide që shkon paralelisht me teknologjinë në fushë.