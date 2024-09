USA Today: Sektori privat në Shqipëri, rekord investimesh në turizëm

Green Coast, investimi më i madh në gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor

Shqipëria konsiderohet si një nga vendet me rritjen më premtuese sa i takon numrit të turistëve sidomos dy vitet e fundit. Në vitin 2023, Shqipëria regjistroi mbi 10 milionë turistë, një shifër që as nuk mendohej vite më parë. Për më tepër, për tremujorin e parë të vitit 2024, u regjistruan rreth 1.7 milionë vizitorë.

Agjentët turistikë theksojnë se ka më shumë rezervime nga të huajt këtë sezon veror krahasuar me vitin e kaluar. Rritja e numrit të turistëve në vend ka qenë konsistente, duke lënë të kuptohet se ky trend do të vazhdojë edhe në vitet në vijim.

Në këtë mënyrë e nis artikullin për investimet në Shqipëri revista prestigjioze ndërkombëtare USA Today.

E përditshmja amerikane vijon më tej me vlerësime për Shqipërinë, zhvillimin e saj turistik vitet e fundit dhe projektet madhore si Green Coast.

Përtej numrit në rritje të turistëve, Shqipëria po përjeton gjithashtu një rritje të shpejtë të nxitur nga investimet e konsiderueshme private në sektorin e saj të turizmit.

Megjithatë, potenciali i tij mbetet i nënvlerësuar dhe i padiskutuar, pavarësisht se përfaqëson fazat themelore të ndërtimit të një industrie të qëndrueshme turistike. Falë investimeve të konsiderueshme në këtë sektor, si kapacitetet pritëse ashtu edhe standardet janë përmirësuar ndjeshëm.

Prandaj, Shqipëria ka filluar të konkurrojë gjithnjë e më shumë me vendet e tjera të rajonit që kanë arritur vazhdimisht nivele të larta të performancës prej disa vitesh.

Në Shqipëri, si dhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor, investimi më i madh mbetet Green Coast, me një vlerë investimi mbi 1 miliard euro, dhe duke vendosur një standard të ri në turizmin shqiptar, si një investim lider i Grupit BALFIN.

I ndodhur në pjesën më piktoreske të Rivierës Shqiptare, Green Coast dallohet për ambientet e tij luksoze dhe me standarde të larta. Këto përfshijnë një qendër tregtare, një shëtitore bregdetare, një plazh të certifikuar me flamurin blu, restorante, bare, butikë, parkim nëntokësor, një shesh lojrash për fëmijë dhe shumë shërbime të tjera të aksesueshme, të gjitha të projektuara me kujdes për të ofruar kushte optimale për turistët dhe banorët.

Kjo e bën Green Coast projektin më ambicioz në turizmin shqiptar, i favorizuar nga vizitorët ndërkombëtarë për kohën e lirë dhe investimet kryesore të pasurive të paluajtshme. Që nga fillimi i fazës së tij të parë, Green Coast ka tërhequr vëmendjen e elitës së turizmit nga vendet fqinje, duke ndezur frymëzim për shumë projekte të tjera bazuar në suksesin e tij.

Pjesa rezidenciale e banuar prej disa vitesh është shfaqur edhe si një destinacion kryesor për shumë yje të futbollit dhe muzikës, të cilët jo vetëm zgjedhin Green Coast për pushimet e tyre verore, por edhe për investime në prona të paluajtshme.

Nga viti në vit, Green Coast po shndërrohet në një destinacion të ngjashëm me Mykonos, duke tërhequr vëmendjen e markave të famshme kombëtare dhe ndërkombëtare. MGallery by Accor, është vetëm një nga markat prestigjioze që do të sjellë një tjetër nivel mikpritjeje dhe shërbimesh premium në Green Coast, duke garantuar suksesin e këtij projekti.

Green Coast ofron gjithashtu komoditet përmes një pakete shërbimesh gjithëpërfshirëse duke përfshirë mirëmbajtjen e zonave të përbashkëta dhe të gjelbra, ndriçimin e rrugëve, mirëmbajtjen e plazhit, sigurinë 24/7 dhe shërbime shtesë si progami i qiradhënies dhe shkëmbimi i pushimeve.

Green Coast është projektuar falë ekspertizës dhe profesionalizimit të dy studiove të nderuara të arkitekturës ndërkombëtare. Faza e parë është sjellë në jetë nga "Iraci Studio", duke shpalosur një projekt të dalluar nga një stil minimalist mesdhetar dhe një konceptualizim bashkëkohor i pasqyruar në pamjet e jashtme të vilave dhe dekorimin e brendshëm të tyre.

Faza e dytë e projektit drejtohet nga studioja e njohur EAA-Emre Arolat, e vlerësuar me disa çmime prestigjioze si "Mies Van der Rohe" për arkitekturën evropiane dhe çmimi "Aga Khan" për arkitekturën. Projektimi arkitektonik i fazës së dytë është përshtatur në mënyrë perfekte me mjedisin përreth, duke respektuar relievin natyror të terrenit shkëmbor ku ndodhet projekti.

Shqipëria po përjeton një tendencë në rritje të kërkesës për investime në pasuri të paluajtshme, veçanërisht në projekte rezidenciale dhe turistike si Green Coast, përfundon shkrimin USA Today.

