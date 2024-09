Rama takon Erdoganin në Nju Jork

Kryeministri Edi Rama, i shoqëruar nga një delegacion ministrash dhe zyrtarë, ndodhet në Nju Jork në kuadër sesionit të 79-të të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara (OKB)

Rama ka bërë të ditur se sot është takuar me presidentin turk Rexhep Taip Ergodan. Takimi është mbajtur në Turkevi, qendrën diplomatike turke në Nju Jork.

"New York – Me Presidentin e Republikës së Turqisë, Rexhep Taip Erdogan", shkruan Rama në rrjetet sociale, teksa shpërndarë edhe pamjet nga takimi me liderin turk.