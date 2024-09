Horoskopi javor i Paolo Fox, 23 deri më 29 shtator 2024 për të gjitha shenjat

Horoskopi i Paolo Fox për javën nga 23 deri më 29 shtator 2024 ju ofron një pamje paraprake të privilegjuar të 7 ditëve të ardhshme.

Në pasqyrën e mëposhtme zodiakale mund të zbuloni se çfarë kanë rezervuar planetët për ditët në vijim, shenjë për shenjë.

Kush do të jetë i preferuari i yjeve dhe kush do të duhet të armatoset me guxim dhe të përballet me sfida?

Lexoni pasqyrën astrologjike të Paolo Fox, astrologut shumë të ndjekur të Radio Lattemiele dhe I Fatti Vostri në Rai2, përkthyer nga noa.al.

Dashi:

Sipas horoskopit të Paolo Fox, java është shumë e ngarkuar. Të hënën dhe të martën mund të mbështeteni në energjinë që do t’ju mbushë një Hënë e bukur te Binjakët: shfrytëzojeni sa më shumë për të realizuar projektet tuaja më ambicioze. Ditët e vetme të ndrydhura do të jenë e mërkura dhe e enjtja: me sheshin e Hënës dhe Merkurin përballë rrezikoni të keni debate të nxehta. Jini të kujdesshëm. Rimëkëmbja vjen të premten dhe të shtunën.

Demi:

Afërdita do të bëhet armiqësore të hënën: do t’ju duhet të filloni t’i kushtoni më shumë vëmendje në dashuri, duke mbajtur larg mosbesimin dhe xhelozinë. Për fat, prej muajsh tashmë keni filluar të pastroni marrëdhëniet, bashkëpunimet dhe situatat më pak se transparente. Tani, ju duhet të jeni të rrethuar nga njerëz të besueshëm. Mes të premtes dhe të shtunës, tensionet e vjetra mund të shfaqen sërish, por nga e diela do të keni mundësi të rikuperoni. E mërkura dhe e enjtja janë ditët më të mira.

Binjakët

Java do të fillojë me këmbën e djathtë. Të hënën dhe të martën, deri në orët e para të pasdites, Hëna do të kalojë tranzit nëpër shenjën tuaj: do të keni gjallëri për të kursyer. Do të jeni në gjendje të përfitoni nga kjo për të filluar të mendoni për iniciativa të reja pune për të ndërmarrë. Të enjten, Mërkuri, planeti juaj udhërrëfyes, do të bëhet sërish aktiv: së shpejti mund të ketë lajme interesante në punë. Të dielën do t’ju duhet të përballeni me një hënë disonante: mund të ndiheni më të lodhur se zakonisht ose pak të shqetësuar. Do të nevojitet kujdes.

Gaforrja

Të hënën do të keni një aleat shtesë në qiell. Afërdita, në fakt, do të zbresë në shenjën e Akrepit dhe do të bëhet sërish aktive. Jeta juaj e dashurisë do të rritet përsëri! Të mërkurën dhe të enjten Hëna do të kalojë në hapësirën tuaj zodiake. Përfitoni nga energjia dhe frymëzimi që do të keni për të filluar punën për projekte të reja afatgjata në funksion të vitit 2025 që do t’ju shohë si protagonistin e padiskutueshëm të zodiakut.

Luani

Siç tregon horoskopi i Paolo Fox, java juaj duket se do të jetë shumë lart e poshtë. Nëse nga njëra anë jeta profesionale do të ketë një shtysë shtesë, në sajë të kalimit të ri të Mërkurit në Peshore, nga ana tjetër Afërdita do të bëhet disonante. Duke filluar nga e hëna do të duhet të tregoheni më të kujdesshëm nëse nuk doni të debatoni me partnerin. E premtja dhe e shtuna do të jenë dy ditë interesante për punë: shfrytëzoni sa më shumë. Do të jeni në gjendje të zgjeroni rrjetin tuaj të kontakteve të dobishme dhe të krijoni bashkëpunime të reja fitimprurëse.

Virgjëresha

Ditët e para të javës do të jenë të ndrydhura, por nga e mërkura do të arrini të rregulloni terrenin. Të hënën, pavarësisht nga një Hënë e pafavorshme, mund të mbështeteni në mbështetjen e një Venusi madhështore. Dashuria do të kthehet si protagoniste në jetën tuaj. Diçka e bukur mund t’ju ndodhë mes të mërkurës dhe të enjtes , një takim i ri, një propozim i padiskutueshëm. E diela plot emocione të bukura dhe argëtim. Duhet të organizoni diçka të veçantë së bashku me partnerin ose miqtë tuaj.

Peshorja

Afërdita do të largohet nga shenja juaj të hënën për t’u zhvendosur në Akrepin e afërt, në një territor neutral. Që nga ai moment planeti i dashurisë do të fillojë të merret më pak me ndjenjat dhe më shumë me biznesin, me punën tuaj. Për më tepër, të enjten do të mirëprisni Merkurin në qiellin tuaj: jeta profesionale do të fillojë të bëhet më stimuluese dhe më e kënaqshme, por do t’ju duhet të bëni pjesën tuaj dhe të përfshiheni. Kujdes të mërkurën dhe të enjten të cilat do të karakterizohen nga një hënë nervoze.

Akrepi

Nga e hëna Afërdita do të strehohet në qiellin tuaj: do të nisë një fazë shumë intriguese, si në dashuri ashtu edhe në punë. Vështirësitë me të cilat përballen në fillim të vitit do të jenë vetëm një kujtim i paqartë. Kushdo që nuk ka nisur tashmë një projekt të ri do ta bëjë këtë në ditët në vijim. Nëse ju pëlqen një person dhe dëshironi të deklaroheni, nëse jeni në kërkim të një shpirti binjak, duhet të synoni të mërkurën dhe të enjten. Kujdes për të Premten dhe të Shtunën: Premtojnë 48 orë diskutime me rrezik të lartë.

Shigjetari

Sipas horoskopit të Paolo Fox java do të fillojë me një hënë të kundërt dhe do të përfundojë me një hënë disonante. Për fat, pjesa e mesme do t’ju lejojë të rikuperoni. Mërkuri do të rikthehet në një aspekt të favorshëm të enjten. Ata që u është dashur të përballen me vështirësi në vendin e punës apo në familje do të kenë mundësinë të rikthejnë pak qetësi në jetën e tyre. Ditë të shkëlqyera të premten dhe të shtunën . Nëse duhet të bëni një kërkesë, të propozoni një ide ose të takoni një person të një rëndësie të caktuar, duhet të përqendroheni në këto ditë.

Bricjapi

Afërdita do të bëhet sërish aktive të hënën. Është koha për t’iu përkushtuar më shumë ndjenjave dhe afeksioneve, veçanërisht nëse i keni dhënë përparësi jetës praktike në javët e dobishme. Përveç të mërkurës dhe të enjtes , dy ditë në të cilat Hëna e kundërt mund të shkaktojë disa pengesa të bezdisshme, ju pret një javë shumë interesante. Duhet të ndani kohë për të pushuar dhe për të rimbushur bateritë, për shembull të dielën, kur Hëna do të kalojë qiellin e shoqes tuaj Virgjëresha.

Ujori

Afërdita të hënën do të bëhet e kundërt dhe do t’ju duhet të filloni t’i kushtoni më shumë vëmendje sferës së marrëdhënieve. Të lindurit e shenjës do kenë problemet më të mëdha sepse nuk do ndihen të mbështetur dhe të kuptuar nga partneri dhe familja. Të hënën dhe të martën mund të mbështeteni në Hënën dhe Jupiterin në aspektin e mirë: nuk do t’ju mungojë kreativiteti, idetë që mund t’i çoni përpara me sukses. Kujdes mes të premtes dhe të shtunës , sepse Hëna në kundërshtim do t’ju bëjë veçanërisht të vrullshëm dhe intolerantë.

Peshqit

Të hënën dhe të martën Hëna do të jetë në disonancë. Më mirë të ngadalësoni pak ritmin nëse ndjeni se po shfaqet lodhja. Afërdita do të bëhet sërish aktive: dashuria do të kthehet në modë edhe në jetën e atyre që kanë përjetuar një verë zhgënjyese. E mërkura dhe e enjtja premtojnë të jenë dy ditë plot romancë, takime të reja dhe emocione të veçanta. Të enjten do të çliroheni nga kundërshtimi i Mërkurit dhe pak nga pak do të arrini të rikuperoheni edhe në punë. E diela duket të jetë një ditë e ndrydhur.