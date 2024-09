Nga Andi Bejtja

TIRANË- Puna për krijimin e Shtetit Bektashi në periferi të Tiranës ka nisur me shpejtësi marramendëse. Dhe ka filluar pikërisht nga përzgjedhja e bluzës së kombëtares së bektashinjve, edhe pse lojtarët e kombëtares së bektashinjve nuk janë përzgjedhur akoma.

Edhe pse të dy si Rama ashtu dhe Baba Mondi kanë rënë dakort, domosdo që ngjyra e fanellës të jetë jeshile, ka pasur debate të forta midis të dyve për ngjyrën e brekëve. Nga burime te sigurta mësohet se Rama bie dakort me variantin e Baba Mondit që brekët të jenë të verdha, vetëm nëse Baba Mondi pranon të firmosë që ditën e parë Amistinë Fiskale.

Në Kushtetutë, për të demonstruar tolerancen fetare, është e shkruar e bardhe mbi të zezë, që trajneri i kombëtares duhet të jetë ortodoks dhe të zgjidhet nga haëpsira e Ballkanit të Hapur.

Në Republikën e Bektashinjve të gjithë do të jenë investitorë strategjik dhe PPP-të do të jenë filli i kuq i ndërtmit të shtetit. Në këtë kontekst, një kompani private ka marë përsipër kthimin e teqesë në gradaçelë 144 katëshe, ku nga krahu i majtë i minares do të jetë stadiumi 80 mijë vendësh, ndërsa në krahun e djathtë, qendra më e madhe tregtare në rajon.

Ndeshja e parë në këtë stadium do jetë ajo midis Izraelit dhe Palestinës, dhe direkt pas ndeshjes, si futbollistët ashtu dhe tifozët do të marin pjesë në një samit për zgjidhjen e krizës, të drejtuar jo nga kryeministri i bektashinjve, por nga ai i Shqipërisë Edi Rama.

Debate të forta ka patur midis Ramës dhe Baba Mondit për faktin se, Rama iniston që brenda territorit të Republikës, të përfshihet dhe inceneratori i Tiranës. Mësohet se Baba Mondi ka rënë dakort vetëm me një kusht: që inceneratori i Tiranës të kthehet në ‘duty free’.

Është vendosur gjithashtu që monedha në përdorim të jetë ‘greencoin’ e ngjashme me ‘bitcoin’. Këto janë fazat e para të ndërtmit të shtetit, pasi të zgjidhet fanella e kombëtares, stadiumi, qendra tregtare, do vazhdohet me fazat e tjera të shtetbërjes, si plotësimi kushtetutës, parlamenti, drejtësia etj.

Ndërkohë vazhdojnë diskutimet që për të dëshmuar tolerancën fetare në territorin e Republikës, të zhvendosen dhe muxhahedinët e Manzës, emigrantet e Gjadrit, afganët e mbetur dhe burgu Peqinit.

Ndërkohë mësohet se pa nisur mirë krijimi i shtetit, do ketë disa monopole, si përshembull, furnizimi i Republikës me qengja, ku mesohet se ky monopol i është lënë Tony Blair. Dy magazinat e mëdha frigoriferike për ruajtjen e mishit ku me ligj të posaçëm Ivanka Trump dhe Aleks Sorosit.

Monopol do jenë dhe pijet alkoolike dhe qilimat, ku në garë të fortë janë kompania e McGonigal me atë të Melonit.

Mësohet se në Republikë do ndalohen mediat online, do ketë vetëm një TV dhe ndalohen me ligj pyetje përgjigjet në konferencat e shtypit.

Formimi i shtetit të bektashinjve vazhdon…