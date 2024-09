Materazzi tallet me ‘shefin’ Ibrahimovic: Nuk më bën përshtypje, shpresoj që Maldini të mos kthehet…

Ish-mbrojtësi i Interit, Marco Materazzi, ka dhënë një intervistë për “Gazzetta dello Sport”, ku ka folur për derbin e Madoninës, të planifikuar për të dielën e 22 shtatorit në orën 20:45: “Ëndërroj fitoren e shtatë radhazi, ëndërroj një tjetër triumf. Interit i pëlqen Valentino Rossi".

Marco, a mund ta shpjegoni këtë të fundit? Çfarë do të thotë Inter për Valentino Rossin?

Valentino, kur mbërriti te ‘Yamaha’, shpiku gjithçka për të fituar garën e tij të parë. Ai po ngiste një biçikletë, që nuk do ta fitonte edhe nëse do ta shtynte. Sidoqoftë, në vend të kësaj ia doli. Dhe ky sukses ishte një sinjal i jashtëzakonshëm që iu dha rivalëve. Marrja e tri pikëve të dielën (ndaj Milanit) do të ishte diçka e vështirë për t’u tretur nga rivalët në garën e kampionatit, një goditje e rëndë.

Ky është një derbi i kundërt polar, duke pasur parasysh se si Interi dhe Milani arrijnë në këtë përballje. Çfarë do të thotë kjo? Çfarë rreziqesh kanë zikaltrit?

Epo, zakonisht është disavantazh t’i qasesh derbit në këtë mënyrë. Zakonisht fiton ai që vjen në situatën më të keqe. Sidoqoftë, ne po flasim për Interin. Po flasim për një ekip që është më i forti në Itali prej dy vitesh.

A i dëgjuat fjalët e Ibrahimovic? Ai tha se është shefi te Milani, pra është edhe përgjegjësi…

Epo, sinqerisht nuk më bën asnjë përshtypje kjo që thotë. Le të themi se janë fjalë, pjesë e personazhit të tij. Më vjen mirë ta them këtë, si tifoz i Interit: Shpresoj që Milani të mos e kthejë kurrë Paolo Maldinin… (një “thumbim” drejt Milanit, referuar çështjeve menaxhuese)