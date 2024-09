Nuk emëroi asnjë grua drejtuese qarku, Berisha: Është gjykuar të jenë burra ata të cilët do përballen me realitetin ku bandat bëjnë ligjin

TIRANË- Pak ditë më parë PD caktoi drejtuesit politik të qarqeve, ku u vu re mungesa e femrave, gjë që nuk kaloi pa debat dhe në mbledhjen e kryesisë.

Në emisionin “Opinion”, kryedemokrati Sali Berisha ka zbuluar arsyen përse u vendosën vetëm burra në postin e drejtuesve politik të qarqeve. Sipas tij, PD vendosi vetëm burra në këtë detyrë për shkak se vendi është mbushur me banda që përdoren për qëllime elektorale nga qeveria dhe për këtë arsye është gjykuar që të jenë burrat ata që do të “përplasen me të këtë realitet”. Sipas tij, bandat janë "hanxharët e krimit" me të cilët Edi Rama "ekzekuton" fletët e votimit para se të futen në kuti.

“Është një defekt serioz i diktuar nga një realitet dramatik shqiptar në Sicili bandat bëjnë ligjin, bandat vendosin me vrasësit seria me urdhër të Edi Ramës kudo. Në këtë kontekst, ndoshta llogaritë nuk janë mirë, por është gjykuar të jenë burra të cilët do përballen me realitetin dhe garantoj gratë dhe vajzat se ato do kenë të gjithë vendin që meritojnë në parlamentin e ardhshëm dhe qeverinë e ardhshme të PD. Rezultati që diktohet nga bandat është rezultat që nuk shpreh vullnetin e zgjedhësve shqiptarë. Bandat janë hanxharët e krimit me të cilët Edi Rama ekzekuton fletët e votimit para se të futen në kuti”-tha Berisha. Ai theksoi se në listën e PD-së për deputetë do të ketë emra të rinj e të shquar.