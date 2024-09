15 emrat në garë për të marrë kreun e Policisë së Shtetit dhe si përzgjidhet fituesi

Lista me kandidatët për Drejtor të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit është publikuar sot pasdreke, pasi më herët në mesnatë skadoi afati për kandidim.

Në vijim të thirrjes për aplikim për pozicionin e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, aplikimet e përcjella për këtë shpallje, sipas rendit alfabetik janë:

Adriatik Tafçiu

Altin Mena

Ardian Çipa

Gentjan Shehaj

Hajrulla Xhivini

Ibrahim Disha

Idajet Faskaj

Ilir Proda

Lutfi Minxhozi

Neritan Nallbati

Pëllumb Seferi

Rebani Jaupi

Sami Rasha

Shemsi Prençi

Skënder Hita

Është e paqartë se kush do të jetë i përzgjedhuri i ministrit të Brendshëm dhe më tej kryeministrit për emrin e ri në krye të Policisë së Shtetit.

Procedura aktuale është e tillë: Një komision ku pjesa më e madhe nuk janë me përvojë as superiore dhe as të njëjtë me kandidatët, përzgjedh disa emra me më shumë pikë dhe ia çon ministrit i cili më pas zgjedh një prej tyre, jo domosdoshmërisht atë që ka më shumë pikë dhe ia dërgon kryeministrit për miratim. /noa.al