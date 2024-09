Habit ish-konkurentja e Për’puthen: Quhet ngacmim po të jesh me Golf, por jo me Porsche!

Alba Pollozhani, ish-konkurrente e “Për’puthen”, diskutoi ngacmimet seksuale në një intervistë në “Live From Tirana”.

Ajo theksoi se ngacmimi seksual ndodh kur një person vazhdon të ngacmojë kundër vullnetit të tjetrit. Pollozhani shpjegoi se për të, nëse ndodhin ngacmime, është e rëndësishme si reagon individi, dhe se një veprim i tillë është i papranueshëm kur është i padëshiruar.

Ajo deklaroi se personalisht nuk ka përjetuar ngacmime në ambientin e punës, falë pozitave të saj të larta dhe natyrës së bizneseve familjare ku ka punuar.

Kur u pyet nëse ka ngacmuar dikë, Pollozhani tha se nuk ka ndodhur ndonjëherë për arsye se gjithmonë ka pritur që meshkujt ta ngacmojnë të parët.

Ajo theksoi se ngacmimi seksual ndonjëherë varet nga perceptimi i personit që e përjeton dhe se ndjenja e tij ndryshon në varësi të statusit ekonomik të personit që ngacmon.

“Dua të them edhe një gjë tjetër, shumë ka të bëjë te pjesa a e llogarit ngacmim seksual të padëshirueshëm apo e llogarit ngacmim të dëshirueshëm, varet nga personi që ke përballë. Shembull, në rast se një femre, tani si ka ardhur koha, i kalon dikush me Golf 5 përpara dhe po i jep një ngacmim, ajo e llogarit direkt ngacmim seksual dhe nuk do t’i hidhte as sytë. Por në rast se i njëjti person do t’i kalonte me Porsche, atëherë ajo mund të hapë vetë dyert për të hyrë. Nuk do llogaritej aspak ngacmim seksual.

Dua të dal në përfundimin se i njëjti person në rast se do ishte në kushte shumë të dobëta ekonomike, nuk do ia hidhte sytë dhe do thoshte ‘ja ky perversi’. Por në rast se ky person do të ishte me një makinë të shtrenjtë, do thoshte ‘ua sa i mirë, shpirti, zemra’ dhe do hynte në makinë”,

Më tej ajo theksoi se problemi fillon që nga edukimi në familje dhe shkollë dhe përfundon në sistemin e shtetit, i cili duhet të ketë kontrolle dhe sanksione për të parandaluar këtë fenomen.