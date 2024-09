Tradhtia është shkaku më i mundshëm i ndarjes për këto gjashtë çifte të horoskopit

Dashi me Demin

Njërin e drejton Marsi, tjetri Venusi, është e logjikshme që mes tyre të ketë një tërheqje të fortë. Mirëpo, Demi shpesh e keqkupton temperamentin e Dashit dhe mendon se po e shan atë. Sado e çuditshme të duket, është ai që do të mos besojë, duke kërkuar siguri diku tjetër.

Binjakët me Peshoren

Duke qenë se të dy janë shenja ajrore, kur të takohen do të magjepsin njëri-tjetrin. Përveç kësaj, Peshorja kënaqet me zgjuarsinë, humorin dhe shoqërueshmërinë e Binjakëve. Megjithatë, për disa arsye ajo beson se është e ndërsjellë dhe këmbëngul në një model marrëdhënieje që për Binjakët është e papajtueshme. Kjo mund të shkaktojë me të vërtetë tension në marrëdhënie dhe një tendencë për të kërkuar një partner të ri në të dyja anët, ndërkohë që është ende herët dhe nuk ka lidhje emocionale.

Gaforrja me Bricjapin

Dy shenjat e kundërta, për të cilat raportet astrologjike shpesh thonë se janë çifti perfekt. Por nuk është kështu, ose të paktën nuk duket nga rezultati. Mes tyre ka qartë një tërheqje, megjithatë, nëse bëhet fjalë për një grua Bricjap me një burrë Gaforre, i pari është ngopur me ankimet e të dytit ose duke mos qenë në gjendje të përmbushë pritshmëritë e tij, pasi thellë brenda vetes ajo kërkon një amvise të lumtur. nënë dhe kuzhinier, kështu që ka shumë gjasa që ta shpërndani së shpejti. Cili prej tyre do të mohojë? Tabloja anon drejt… Kancerit. (Oh!)

Luani me Shigjetarin

Në këto dy shenja zjarri do të ketë tërheqje automatike, por edhe… xhelozi. Luani dëshiron të ketë vëmendjen e plotë të Shigjetarit, i cili është vazhdimisht në lëvizje me interesat e tij të shumta dhe me njerëzit me të cilët shoqërohet. Është vetëm çështje kohe para se dashuria e tyre të përfundojë në luftë. Pavarësisht kimisë mes tyre, Shigjetari është ai që do ta bëjë atë për gjëra të tjera, më të bukura, më të mëdha.

Akrepi me Peshqit

Ju besoni se këto dy shenja janë një dyshe e përkryer me njëra-tjetrën, por pasioni mes tyre nuk do të thotë që në një moment nuk do ta çojë njërën prej tyre drejt tradhtisë. Realiteti është se ata janë të fshehtë, i mbajnë gjërat për vete dhe janë Peshqit ata që do të ndiejnë së pari presionin, pasi shqyrtimi i vazhdueshëm, akuzat dhe mungesa e besimit të Akrepit do ta shtyjnë atë të justifikojë frikën e tij.

Ujori me Virgjëreshën

Kanë karakteristika të ndryshme, por të ngjashme, prandaj edhe tërheqja e drejtpërdrejtë sidomos e Ujorit ndaj Virgjëreshës, e cila e ka këtë diçka që e acaron, por nuk e emocionon sepse është ndryshe nga ai. Megjithatë, Virgjëresha nuk e vlerëson spontanitetin e Ujorit, as prirjen e tij miqësore ndaj të gjithëve, madje edhe ndaj ish-ve, kështu që bezdisja nuk do të vonojë. Dhe po, ai që është më i lehtë për t’u dorëzuar dhe për të mos besuar është Ujori.