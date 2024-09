Inzaghi: Frymëzohem nga Guardiola. Ndaj Manchester City, jo hakmarrje për finalen e Stambollit

Sot fillon edicioni i ri i Champions League për Interin. Pas konfirmimit të dy mungesave të rëndësishme, Dimarco dhe Arnautovic, trajneri Simone Inzaghi doli para gazetarëve për të prezantuar ndeshjen kundër Manchester City. Një rast për “hakmarrje” për finale e humbur më 2023, por nuk shihet si e tillë nga njeriu i stolit zikaltër: "Ne jemi gati dhe të përgatitur, do të japim gjithçka. Në Monza luajtëm me ritëm, por kundër City do të na duhet një lloj tjetër intensiteti".

Çfarë do t’i kërkoni ekipit tuaj?

Nuk kam pse ta prezantoj Manchester City, e njohin të gjithë. Do të sfidojmë një ekip shumë të organizuar, të fortë. Ne e kemi përgatitur ndeshjen në mënyrën më të mirë të mundshme, do të duhet të kemi shumë vrapim, agresivitet, dëshirë për të sakrifikuar. Nevojiten shumë komponentë për të luajtur një ndeshje të shkëlqyer.

Guardiola tha se e pa finalen e Stambollit vetëm dje. Po ju?

E pashë përsëri një javë më vonë, jo më parë. Pastaj një muaj më parë, kur ishim në kampin stërvitor, transmetohej ndeshja e plotë në TV. Nuk mendoj se është një mundësi për revansh, sepse nuk është finale, por ndeshje grupi e një formati të ri të Ligës së Kampionëve. Në finale besoj se episodet janë thelbësore. Pep gjithashtu e di këtë. Sot fillon një Ligë e re e Kampionëve për ne, që do të jetë shumë ndryshe. Më parë duhej të përgatisje tri ndeshje në shtëpi dhe tri jashtë, tani janë tetë përballje me skuadra të ndryshme. Do të përpiqemi të përgatitemi sa më mirë.

A mund të flasim për një rast Lautaro, i cili nuk shënon qysh prej marsit në ndeshje zyrtare me Interin?

Absolutisht jo, ai është kapiteni ynë dhe do të shënojë shumë gola. Ne duhet ta vlerësojmë dhe kuptojmë drejt, erdhi në stërvitje pothuajse një muaj pas shokëve të tij. Pastaj pati një problem, ndaloi, shkoi në kombëtare dhe luajti dy ndeshje si titullar. Ai ka udhëtuar shumë, me ndeshje dhe stërvitje do të gjejë formën më të mirë, si dhe golat që ka shënuar gjithmonë. Lautaro ka qenë zgjidhje, asnjëherë problem për mua.

Duke e përgatitur ndeshjen ndryshe, duke ditur që nuk do ta diktoni ritmin, çfarë do të ndryshoni?

Ne e dimë, të gjitha skuadrat në Europë, kur luajnë ndaj Manchester City, duhet t’ia lërë atij zotërimin e topit. Duhet të jemi të mirë në të dyja fazat, si kur Manchester City ka topin, ashtu edhe kur e kemi ne topin. Po t’ia lësh topin City nuk është mirë, e pamë dhe në finalen e Stambollit.

Rodri tha se lojtarët janë pothuajse në pikën e thyerjes…

E dimë që ka shumë ndeshje, trajnerët janë të vetëdijshëm për këtë. Mund të them që përgatitja e këtyre ndeshjeve për një trajner është e mrekullueshme dhe emocionuese, e dimë që televizioni është një nga arsyet pse fitojmë para dhe ndihemi mirë.

A keni një ide se sa pikë mund të nevojiten për të hyrë në tetëshen më të mirë?

Jo, thjesht shikoni një simulim të tetë ndeshjeve në ligat kryesore dhe kuptoni sa pikë mund të duhen. Është diçka e re për të gjithë, për mendimin tim është një format që do të jetë i suksesshëm. Është më i ngjeshur sa iu përket ndeshjeve, por do të jetë shumë interesant.

A ndiheni në nivelin e një skuadre si Manchester City? Guardiola tha se Interi mund ta fitojë Ligën e Kampionëve…

Ne duam të fitojmë gjithmonë, pastaj e dimë që ka buxhete dhe gjëra të tjera. Gjithsesi, mua nuk më pëlqejnë alibitë. Do të jetë kënaqësi ta shoh përsëri Pep, e kam takuar tri herë dhe kam kaluar shumë mirë. Personalisht mendoj se është trajneri më i mirë në qarkullim, një frymëzim për mua.