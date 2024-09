Detaje nga dosja e SPAK/ Udhëtimi i dyshimtë i Berishës në mesnatë në Vjenë me personin që i ktheu pronën

Në dosjen voluminoze prej 499 faqesh, Prokuroria e Posaçme e SPAK ka renditur provat që bëjnë të pandehur ish-kryeministrin, Sali Berisha, dhe dhëndrin e tij, Jamarbër Malltezi, për privatizimin e kompleksit Partizani.

SPAK përmend ndër të tjera dajën e Jamarbër Malltezit, Bashkim Bekteshin, i cili ka dorëzuar në 12 tetor 2005 kërkesën për kthimin e pronës. Kjo kërkesë thotë SPAK, ‘është përgatitur në të njëjtën ditë që Ministri i Mbrojtjes, Fatmir Mediu, i është drejtuar METE-s për të marrë hapa të mëtejshme në lidhje me pronën e ndodhur tek Klub i Futbollit Partizani, pasi është vendosur që këto terrene të mos përfshihen në planin e përhapjes së FA-së.’

Asokohe thuhet në dosjen e SPAK, shfaqen udhëtime të përbashkëta mes Jamarbër Malltezit dhe Fatmir Bektashit, ndërsa i dyshimtë mbetet udhëtimi i Sali Berishës në Vjenë me shtetasin Bari Hodaj, i cili ishte personi që i ktheu pronën.

“Shtetasi Jamarbër Malltezi shfaqet formalisht vetëm në vitin 2018, kur bëhet pjesë e shoqërisë Homeplan sh.p.k. së bashku me shtetasin Xhimi Begeja dhe shtetasin Fatmir Bektashi që kishte krijuar këtë shoqëri në vitin 2008.

Pikërisht këtë periudhë, konstatohet se merren masa nga trashëgimtarët Begeja, pjesë e të cilëve rezulton të jetë edhe shtetasi Jamarbër Malltezi, për të vijuar me procesin e kthimit të pronave.

Bashkim Bekteshi, daja i Jamarbër Malltezit, më 12 tetor 2005 paraqet në Komisionin e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave kërkesën për plotësim dosje për kthim prone. Kjo kërkesë siç mund të konstatohet është përgatitur në të njëjtën ditë që Ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu i është drejtuar METE-s për të marrë hapa të mëtejshme në lidhje me pronën e ndodhur tek Klub i Futbollit Partizani, pasi është vendosur që këto terrene të mos përfshihen në planin e përhapjes së FA-së.

Pikërisht në këtë periudhë konstatohet se shfaqen udhëtime të përbashkëta mes shtetasit Fatmir Bektashi dhe Jamarbër Malltezi, ku të dy këta shtetas, më datë 27.11.2005 dalin nga pika e kalimit kufitar Qafë Thanë respektivisht Fatmir Bektashi në orën 20.09 dhe Jamarbër Malltëzi në orën 20:10, të dy me automjete të ndryshme.

Disa ditë më vonë shfaqet një udhëtim i përbashkët i shtetasit Sali Berisha me shtetasin Bari Hodaj. Konkretisht më datë 1 dhjetor 2005, këta dy shtetas kane qenë pasagjerë të linjës ajrore të udhëtimit Austrian Airlines Viena. Regjistrimi i tyre në hyrje është bërë në Rinas, përkatësisht Sali Berisha në orën 00:11 dhe Bari Hodaj në orën 00:07. Rreth një muaj e gjysmë më vonë, Komisioni i Kthimit të Pronave, merr vendimin ne.135, datë 20.01.2006, që i kthen edhe një pjesë tjetër prone familjes Begeja.

Pa u mbushur muaji nga ky udhëtim, konstatohet se në lidhje me familjen e Mahmut dhe Xhemal Begeja, rezulton se më datë 20 janar 2006, KVKKP ka vendosur: Të kthejë pronën me një sipërfaqe trualli prej 11 740 metër katrorë.

Nga përmbajtja e këtij vendimi, rezulton se trashëgimtarët ligjore të subjektit të shpronësuar Mahmut dhe Xhemal Begeja, janë të përfaqësuar në prokurën me nr 1007 datë 13 mars 2002 nga Bashkim Bekteshi.

Sipas këtij vendimi të dhënë nga anëtarët Emil Konomi, Lindita Tako, Ermira Stavre, Bari Hodaj dhe Besnik Hoxhaj, ka vendosur që të kthejë pronën prej një sipërfaqje trualli prej 11740 m2 subjektit të shpronësuar Mahmut dhe Xhemal Begeja.. Sipërfaqja që mbetet për t’u kompensuar me një nga format e përcaktuara në këtë lig/ subjektit të shpronësuar të ndodhur në Tirane, sinori Shëngjin, është 13 925 m2.

Konstatohet se, proces verbali për dorëzimin e pronës, është mbajtur më datë 20.02.2006 nga KVKKP i përfaqësuar nga Bari Fodaj dhe Arben Lasku dhe subjekti Xhimi Begeja. Gjithashtu në librin regjistër protokolli i vendimeve të marra nga Komisioni 2005 – 2006, konstatohet se aty ku janë bërë shënimet në lidhje me këtë vendim gjendet shënimi “ju dorëzua më 20.02.2006 Xhimi Begeja” ku gjendet edhe nënshkrimi i shtetasit Xhimi Begeja.

I pyetur në datën 30.05.2022, Bari Hodaj ka pretenduar se, dosja e familjes Begeja i ka kaluar në bazë të shortit.

Pikërisht për sipërfaqen prej 3120 m2, pjesë e kësaj sipërfaqeje të kthyer në vitin 2006, ka lindur një konflikt me shterasit Kapollari, i cili gjendet i pasqyruar në mënyrë të detajuar më poshtë.

Nga aktet rezulton se, sipas kartelës së pasurisë, me datë 28.02.2006, është regjistruar pasuria me me sipërfaqe trualli 3 120 m2, ku si bashkëpronarë janë Haki Begeja, Nimete Bekteshi. Nusret Kaçurri, Kreshnik Kaçurri me 525/4200 secili piese: Sanije Velo (Begeja), Myzejen Ago (Begeja). Lirije Lika (Begeja), Ajete Sulstarova që kanë secili nga 84/4200 pjesë: Gëzim Begeja me 504/4200 pjese: Haxhire dhe Elona Begeja me 105/4200 pjesë, Syzi Begeja, Ednand Begeja me 210/4200 pjesë; Lumturi Cela, Sejdije Kurti, Teuta Malka, Xhelan Kadiu, Mariban Kadiu, Nerime Piro. Bashkim Kadiu, që kane secili nga 60/4200 pjesë: Graciela Begeja, Vera Graboëski dhe Margaret Irëin që kanë secila nga 70/4200 pjesë.

Gjithashtu, familjet e njohura pronare, nisin të përgatisin dokumentet përkatëse edhe për privatizim. Pra, ende pa u kthyer përgjigja përfundimtare nga Ministria e Mbrojtjes, por pasi kishte nisur tashmë kjo korrespondencë, fillojnë të përpilohen prokura nga pronarët e njohur, me qëllim marrjen pjesë në procedurën e privatizimit”, thuhet në dosjen e SPAK.