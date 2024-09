Shkatërrohet banda italo-shqiptare e narkotikëve në Itali

Një operacion i gjerë i karabinierëve, i udhëhequr nga prokurori Claudio Cicchella, ka rezultuar në arrestimin e disa individëve shqiptarë dhe italianë të përfshirë në një rrjet të madh trafikimi droge.

Operacioni nisi mëngjesin e së martës dhe përfshiu zonat e provincave të Perugias, Fermos, Frosinones dhe Siena, me mbështetje nga forcat ajrore dhe komandat lokale. Hetimet, të cilat kanë zgjatur pothuajse një vit, zbuluan se grupi i arrestuarve, të moshave 19-44 vjeçare, menaxhonin dhe shpërndanin kokainë në zona të ndryshme midis Spoletos dhe Foligno.

Të arrestuarit janë të dyshuar për drejtimin e një rrjeti të rëndësishëm që furnizonte disa pika të shpërndarjes së drogës. Shqiptarët që jetonin në Foligno ishin të gjithë në burg dhe merrnin disa kilogramë kokainë në muaj përmes një kanali furnizimi që lidhej me bregdetin e Marche dhe një përfaqësues vendas që gjithashtu ndodhet në burg.

Gjatë operacionit, janë sekuestruar ngarkesa të shumta kokaine dhe marijuanë. Ushtria gjeti të fshehur në pyll një paketë me rreth 450 gramë kokainë dhe 500 gramë marijuanë, e cila nëse do të shitej me pakicë, do të kishte një vlerë prej rreth 60,000 euro.

Në të njëjtën kohë me arrestimet, janë kryer kontrolle në banesa, automjete dhe në dy objekte tregtare, ku janë gjetur dhe sekuestruar disa dozave droge, peshore, materiale paketimi, dhe rreth 40,000 euro cash. Hetimet vazhdojnë për të zbuluar më shumë rreth aktivitetit të këtij rrjeti të trafikantëve.