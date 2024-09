Adrien Rabiot rikthehet në Francë, arrin marrëveshjen e papritur me marsejezët

Ka marrëveshje mes Adrien Rabiot dhe Marseille. Klubi francez e bëri të ditur këtë me një njoftim për shtyp: "Olympique Marseille njofton se ka arritur një marrëveshje në parim me Adrien Rabiot për ardhjen e mesfushorit të kombëtares franceze. Lojtari do t’i bashkohet zyrtarisht OM-së në varësi të rezultatit të testeve mjekësore”.

Mesfushori francez, lojtar i lirë pas rinovimit të dështuar me Juventusin, është gati të rifillojë me klubin e presidentit Pablo Longoria, i cili e pret të hënën (foto zyrtare e ekipit është planifikuar për të mërkurën) për vizitat mjekësore dhe nënshkrimin e një kontrate 2-vjeçare.

Operacioni u krye nga drejtori sportiv Benatia. Lojtari, gjithashtu ishte i lidhur me Atletico Madrid, Galatasaray dhe Milanin. Tani e pret trajneri De Zerbi. Prandaj, nuk ka Ligë të Kampionëve për Rabiot, siç tha nëna e tij Veronique për “L’Equipe” ("Ai dëshiron të luajë në Ligën e Kampionëve dhe pret një klub të nivelit të lartë, që luan për të fituar trofe").

Për Rabiot është rikthim në Francë, pasi ka luajtur nga viti 2013 deri më 2019 për PSG. Mesfushori doli në fushë për herë të fundit në Europianin e Gjermanisë me fanellën e Francës.