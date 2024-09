Horoskopi javor nga Paolo Fox, AKREPI. 16 deri 22 shtator 2024

Horoskopi javor i Paolo Fox nga e hëna 16 deri të dielën 22 shtator 2024. Si çdo javë, këtu gjendet pasqyra zodiakale e astrologut Paolo Fox për dashurinë, punën, shëndetin dhe fatin e të gjitha shenjave, përkthyer nga noa.al.

Le të fillojmë duke theksuar konfigurimin e ri astral: hyrjen e Diellit në Peshore. Shenjat më me fat të zodiakut do të jenë Luani, i cili do të gjejë sërish hapësirën e tij, Gaforrja që do të rimarrë terren dhe Ujori që do t’i rikthehet planeve për të ardhmen.

Ndjesi polemikash për Peshoren, të cilët do të duhet të verifikojnë dashurinë.

Le të thellohemi tani më thellë në pasqyrën javore astrologjike të Paolo Fox, 16-22 shtator 2024, shenjë për shenjë:

AKREPI

Ditë pas dite

Ditët e para të javës do të jenë veçanërisht stimuluese, në sajë të një Hëne të mrekullueshme në qiellin e mikut tuaj Peshqit.

Lajme interesante si në dashuri ashtu edhe në punë.

Të premten dhe të shtunën, për fat të keq, Hëna do të bëhet e kundërt: do të duhet të jeni të kujdesshëm që të mos zemëroheni për gjënë më të vogël.

Do të ishte më mirë të shtyni çdo çështje delikate për ditët në vijim.

Të dielën do të mund të gjeni më shumë qetësi.

Dashuria

Pasion deri në qiell dhe një dëshirë e madhe për të takuar njerëz interesantë. Miqësia mund të shndërrohet në dashuri.

Mos u distanco nga njerëzit që ju interesojnë dhe shijoni çdo emocion autentik.

Puna

Së shpejti mund të merrni një detyrë të rëndësishme.

Fati

E marta do të jetë dita më e mirë e javës.

Vlerësimi me yje: ★★★★

