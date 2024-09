Calhanoglu i premton besnikëri Interit, thumbon bashkombasit: Pas 21 vitesh, jam turku i parë mes finalistëve për ‘Topin e Artë’

E tashmja dhe e ardhmja e Hakan Calhanoglu është më zikaltër se kurrë. Mesfushori ka folur për gazetarët, duke e ndarë kohën mes Interit dhe Turqisë. Deklarata dashurie ndaj zikaltërve dhe një “guralec i hequr nga këpucët” për kritikat që merr në atdheun e tij.

Calhanoglu dha mendimin e tij të parë për klubin, me aktin e besnikërisë ndaj Interit: "Në muajt e fundit kam marrë oferta, por thashë se do të qëndroja tek Interi. Edhe po të mendoja ndryshe, në çdo rast, Interi nuk do të më lejonte të largohesha. Pra, kjo nuk është diçka në fuqinë time".

Nga merkatoja te kombëtarja, me Calhanoglu objekt gjykimesh jo gjithmonë dashamirëse: “Kur vjen puna tek unë, ka gjithmonë kritika, por përpiqem t’i hesht ato me produkt në fushën e lojës. Të mos dukem i pafytyrë, por nuk mund të rri pa e përmendur një fakt: Pas 21 vitesh, një lojtar turk është sërish në mesin e finalistëve për “Topin e Artë”. Ndihem krenar që ky futbollist jam unë. Në fund të fundit i shërbej vendit tim në mënyrën më të mirë të mundshme".

Së fundi, një vështrim mbi karrierën e tij, e cila në moshën 30-vjeçare është në zenit të plotë: "Dua të jem në gjendje të luaj ndeshjen e 100-të për Turqinë, ky ka qenë gjithmonë objektivi im. Nëse trupi im më lejon, do të përpiqem ta zgjas jetën futbollistike sa më gjatë të jetë e mundur".