PS me 3 drejtues politikë në Tiranë, ja pozicionet që do të mbajnë Veliaj, Manastirliu dhe Spiropali

TIRANË- PS ka mbledhur pasditen e së hënës Kryesinë e re të dalë nga Asambleja e Përgjithshme një ditë më parë. Erion Veliaj do të jetë drejtues politik për të gjithë qarkun ndërsa Ogerta Manastirliu do të merret me strukturën e partisë në bashkinë Tiranë dhe Elisa Spiropali do të merret me strukturën e partisë në bashkitë e tjera të qarkut: Kamëz, Vorë, Rrogozhinë dhe Kavajë.

Edhe për diasporën së cilës i është lënë një drejtues politik, pritet të ngrihet një strukturë e cila ende nuk është bërë publike. Gjithashtu, pritet të rikthehen edhe takimet me diasporën.

Po ashtu në mbledhje kryeministri Rama ka diskutuar edhe për listat e hapura dhe të mbyllura për të cilat foli një ditë më parë në asamble, ku tha se ai vet dhe drejtuesit politik do të jenë garë në listë të hapur.