Viti i ri shkollor, Rama: Urime për nxënësit dhe mësuesit

TIRANË- Kryeministri Edi Rama ka uruar nxënësit dhe mësuesit për nisjen e vitit të ri shkollor. Me anë të një postimi në rrjetet sociale, Rama shkruan se për 238 mijë nxënës librat do të jenë falas. Ndërsa shton se 31 mijë mësues e nisin vitin e ri shkollor me rroga të rritura.

Postimi i Plotë:

MIRËMËNGJES dhe me urimin për të gjithë nxënësit, veçanërisht për ata që ulen sot për herë të parë në bankat e shkollës, mësuesit e prindërit e Shqipërisë, për një vit të mbarë shkollor, ju uroj një javë të bukur.