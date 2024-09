Merrej me trafik droge, arrestohet i riu shqiptar në Itali

ITALI- Një 29-vjeçar me origjinë nga Shqipëria është arrestuar në Milano me akuzën e posedimit me qëllim të trafikut të lëndëve narkotike. Rreth orës 17.00 janë aktivizuar efektivët e Policisë së Shtetit, duke reaguar ndaj raportimeve për aktivitete të dyshimta në zonën e Scalo Farinit. Gjatë patrullimit të zonës, ata vunë re një makinë me 29-vjeçarin në bord, i cili ishte i paligjshëm në territorin italian. Pas një ndjekjeje të shkurtër, ai u ndal përmes Curio Dentato, ku një grua hipi në automjet.

Vëmendja e oficerëve u përqendrua te gjesti i gruas, e cila sapo hipi në bord, shkëmbeu diçka me shoferin. Ky shkëmbim ka vënë në dyshim efektivët të cilët pasi kanë parë skenën kanë vendosur të ndërhyjnë menjëherë. Gruaja u kontrollua dhe iu gjet një dozë kokaine prej pak më pak se një gram e gjysmë.

Më pas, efektivët kanë ushtruar kontroll në makinë, ku kanë gjetur lëndë të tjera narkotike. Në total u gjetën 24.05 gram kokainë, gati për t’u hedhur në tregun e drogës. Këto gjetje nxorën në pah një operacion të rëndësishëm trafikimi të drogës që po zhvillohej në zonë, duke nënvizuar intensifikimin e aktivitetit të trafikantëve të drogës në Milano.

Gjithashtu paratë e gatshme të sekuestruara. Gjatë operacionit, efektivët zbuluan gjithashtu një shumë parash në dorezën e makinës dhe në portofolin e 29-vjeçarit. Autoritetet gjetën 120 euro, përveç 490 eurove në kartëmonedha të prera të vogla që mbante i riu. Mbajtja e këtyre shumave, së bashku me lëndën narkotike, forcoi dyshimet për përfshirjen e tij në veprimtari të paligjshme të shpërndarjes së drogës.