Cristiano Ronaldo shkëlqen me diamantet unike, karfica fsheh një sekret

Në shortin e Ligës së Kampionëve në Monaco, Cristiano Ronaldo u shfaq elegant si gjithmonë, duke treguar diamante me vlerë 7.6 milionë dollarë. Pjesa më në sy dhe që tërhoqi menjëherë vëmendjen e të gjithëve te pamja e tij ishte padyshim një karficë me bizhuteri elitare të “Akh-Ba-Ka”, nga koleksioni “Beyond The Light Messika”.

Një diamant 33 karatësh, i gdhendur me gurë të rrallë 110 karatësh, të përafërt me ato të zbuluar në minierën e diamantit në Botsvana. Është e njëjta minierë ku u zbulua javën e kaluar diamanti i dytë më i madh në botë.

Ylli portugez zgjodhi gjithashtu të vinte në dorë një orë “Franck Muller Cintree Tourbillon” prej 2.8 milionë dollarësh. Po flasim për një orë të bërë nga 150 shtresa fibrash karboni të kompresuara dhe ari 18 karatësh.

Aksesorët e kësaj marke janë parë shpesh herë në të kaluarën, në kyçet e të tjerëve të famshëm si David Beckham, Elton John dhe Kanye West. Për të kompletuar pamjen e Cristiano Ronaldos, vathët “Messika So Move Pave” në ar të bardhë 18 karatësh dhe me vlerë 8200 dollarë. Shkëlqim vërtet i mrekullueshëm!