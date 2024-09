Vr*asja në Shënavlash/ Bashkëpunëtori i Esmeraldit mohon akuzat: S’kam asnjë lidhje me ngjarjen!

DURRËS- Edison Brahaj i cili u arrestua ditën e djeshme (5 shtator) në Durrës si bashkëpunëtor i dyshuar i Esmerald Ballës në vrasjen e babait të tij, ka mohuar akuzat. Në dëshminë e tij 25-vjeçari, ka thënë se Esmeraldin e ka shok të vjetër por ka mohuar të ketë lidhje me ngjarjen e rëndë.

Brahaj tha se Esmeraldi nuk e kishte kontaktuar për ngjarjen, por i kishte thënë vetëm se Enveri ishte larguar nga shtëpia. Sipas Brahaj, ai ishte informuar për vrasjen e Enver Ballës përmes mediave.

Dëshmia e Brahaj:

Une Esmeraldin e kam shok. Por nuk kam asnjë lidhje me ngjarjen. As më ka kontaktuar dhe as qe e kisha idenë çfarë kishte ndodhur deri në momentin që ngjarja u bë publike. Dija vetëm që Enveri ishte larguar nga shtëpia se kështu më kishte thënë Esmeraldi por nuk kisha dijeni çfarë kishte ndodhur konkretisht. Që Enveri ishte vrarë unë e mora vesh nga televizori. S’kam asnjë lidhje me këtë ngjarje. E pranoj se kam njohje me Esmeraldin pasi jemi shokë të vjetër por me këtë ngjarje nuk kam asnjë lidhje.