Donald Trump dëshiron ta bëjë SHBA-në ‘kryeqytetin botëror të kriptomonedhave’

Kandidati republikan për Shtëpinë e Bardhë premtoi sot se do ta bëjë SHBA-në “kryeqytetin e bitcoin dhe kriptomonedhës në botë” nëse fiton zgjedhjet presidenciale të nëntorit.

“Në vend që të sulmojmë industritë e së ardhmes, ne do t’i mbështesim ato, duke e bërë SHBA-në kryeqytetin e bitcoin dhe kriptomonedhës në botë”, tha Donald Trump në një fjalim në Nju Jork ku prezantoi planin e tij ekonomik.

