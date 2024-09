Kurum, marrëveshje me punonjësit për të ardhmen e tyre

Kryetari i Bashkisë së Elbasanit, Gledian Llatja, ka njoftuar përmes në deklarate për mediat se është arritur një marrëveshje me kompaninë “Kurum”, që asnjë nga punëtorët të mos largohet nga puna.

Llatja tha sot nga mjediset e Kurum se asnjë punonjës i saj nuk do të mbetet pa marrë atë që i takon duke theksuar se ishte arritur një marrëveshje mes palëve.

"Pas takimit me drejtuesit e kompanisë, mora garancinë e plotë nga drejtuesit se angazhimi i tyre do të jetë maksimal për t’i garantuar siguri maksimale çdo punonjësi.

Kam folur personalisht me punonjësit, jam njohur me ankesat e tyre të drejta dhe i kam bërë me dije se mbrojtja e interesave të tyre mbetet objektiv parësor dhe i panegociueshëm!", tha Llatja.

Ai vuri në dukje se të gjithë punëtorët e Çelikut që do të jenë në punë, nuk do të marrin pagesë nën 35 mijë lekë bruto në muaj.

Ndërsa shtoi: Sot patëm një negociatë të fundit, ku arritën një konkluzionin që në bashkëpunim më sindikatën, që asnjë punonjës të mos largohet nga puna. Për petëzimin, kompania do angazhohet maksimalisht për të mbyllur procesin e investimit".

Kryebashkiaku njoftoi se punëtorët do të paguhen 100%, dhe do të paguhen edhe dietat ushqimore.

Ndërsa punëtorët që do të qëndrojnë në shtëpi, do të paguhen deri në rifillimin e prodhimit.