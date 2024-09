Brad Pitt me Ines de Ramon në Venecia – Ja si iu shmang Angelina Jolie

Brad Pitt u shfaq me partneren e tij Ines de Ramon në Venecia për Festivalin e Filmit pa e takuar ish-bashkëshorten e tij Angelina Jolie

Brad Pitt dhe partnerja e tij Ines de Ramon ishin të dy të buzëqeshur teksa mbërritën në Festivalin vjetor të Filmit në Venecia të shtunën.

Aktori 60-vjeçar mbërriti përpara premierës së filmit të tij të ri të dielën me George Clooney në Venecia, me partneren Ines de Ramon në krah të tij.

Çifti magjepsës përshëndeti fansat përpara se të hipnin në një taksi uji që i çoi në qytetin famshëm italian.

Ardhja e Brad Pitt në Festivalin e 81-të Ndërkombëtar të Filmit në Venecia vjen pasi drejtori artistik Alberto Barbera zbuloi se programi ishte planifikuar në mënyrë që ai të mos takonte Angelina Jolie.

“Angelina Jolie do të jetë ditën e parë, të enjten, dhe do të largohet menjëherë me regjisorin e filmit “Maria” Pablo Larrain për të shkuar në Festivalin e Filmit në Kolorado”, theksoi ai në një intervistë.

Los gestos de amor de Brad Pitt a Inés de Ramón en su llegada al Festival de Venecia que han enternecido a sus fans https://t.co/li4Te76ztN pic.twitter.com/4hvWwws2AW — Sidney Gomez (@sidneyg1981) September 1, 2024

Kështu e shmangu Brad Pitt Angelina Jolie

“Kështu që Brad Pitt do të arrijë të shtunën në Venecia. Nuk ka mundësi që ata të kryqëzohen me njëri-tjetrin në Lido”, theksoi ai.

Një burim tha se Brad Pitt dhe Angelina Jolie nuk e bënë kërkesën specifike, por “organizatorët u treguan mjaft të mençur për ta realizuar atë”.

Angelina Jolie paraqiti kërkesë për divorc nga Brad Pitt në vitin 2016, por ndarja e tyre nuk është zgjidhur pasi ata luftojnë në gjykatë për pronën e tyre franceze Chateau Miraval dhe kujdestarinë e gjashtë fëmijëve të tyre.

Angelina Jolie ruan kujdestarinë e plotë të gjashtë fëmijëve të saj (Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox, Vivienne), ndërsa Brad Pitt ka të drejtën e vizitës.

Një burim i tha People në korrik se Brad Pitt nuk ka pothuajse asnjë kontakt me fëmijët e tij të rritur, por ka të drejtën e vizitës me fëmijët e tij më të vegjël.

Angelina Jolie ktheu kokën me pamjen e saj mahnitëse, teksa mori duartrokitje për tetë minuta pas shfaqjes së filmit "Maria".

Media të tilla si Variety dhe New York Times besojnë se performanca e saj mund t’i sjellë asaj një nominim për Oscar. /noa.al