Sot hidhet shorti. Starton Champions-i i vërtetë, me format krejt ndryshe. Gjithçka duhet të dini

Me ndeshjet e mbrëmjes së djeshme është plotësuar tabloja e 36 skuadrave pjesëmarrësve në Ligën e Kampionëve, edicioni 2024-2025. Ky kompeticion do ta ndryshojë formatin e saj të zakonshëm, duke braktisur fazën e grupeve dhe krijuar një grup të vetëm, që do të shohë pesë përfaqësues të Serie A, pra Italisë: Inter, Milan, Juventus, Atalanta dhe Bologna.

Brenda këtij grupi të vetëm, secila skuadër do të përballet me 8 skuadra të ndryshme (4 në shtëpi dhe 4 jashtë fushe). Do të kemi dy kategori ballafaqimesh; ato në nivelin e parë do të vazhdojnë të luajnë kundër dy skuadrave të nivelit të parë, ato në nivelin e dytë do të luajnë përsëri kundër dy skuadrave të nivelit të dytë e kështu me radhë.

Tetë skuadrat e renditura më mirë në fund të grupit kualifikohen drejtpërdrejt në 16-she. Skuadrat e renditura nga e 9-ta tek e 24-ta do të luajnë “play-off” direkt, ndeshje me eliminim (vajtje-kthim, pra në shtëpi dhe jashtë fushe).

Skuadrat nga vendi i 9-të deri të të 16-tin do të jenë të ndara, nuk do të mund të përballen me njëra-tjetrën, si dhe do ta luajnë ndeshjen e kthimit në shtëpi. Fituesit do të bashkohen me tetë skuadrat e tjera në 16-she.

Skuadrat nga vendi i 25-të deri në atë të 36-tin do të eliminohen, pa mundësi të kalimit në “Europa League”. Që nga ai moment do të shkojmë direkt në ndeshjet me eliminim direkt, 1/8 finale e kështu me radhë: çerekfinale, gjysmëfinale dhe finale.

Kësaj here shorti nuk do të jetë manual, me gogla, por njësoj siç ka ndodhur në Serie A prej disa vitesh, do të procedohet kryesisht automatikisht nga një kompjuter, i cili do të kujdeset edhe për përftimin e kalendarit të fazës së grupit të vetëm.

Të 36 skuadrat do të tërhiqen manualisht duke përdorur gogla fizike, më pas për secilën skuadër të tërhequr me dorë, softueri special do të tërheqë rastësisht tetë kundërshtarë në katër vazot. Softueri do të vendosë gjithashtu se cilat lojëra do të jenë në shtëpi dhe jashtë. Shorti do të hidhet sot, prej orës 18:00 në Monte Carlo.

Këto janë vazot, e skuadrat përkatëse, për shortin e 29 gushtit në Monte Carlo:

Vazo 1

Real Madrid

Manchester City

Bayern Munich

Paris Saint Germain

Liverpool

Inter

Borussia Dortmund

Leipzig

Barcelona

Vazo 2

Bayer Leverkusen

Atletico Madrid

Atalanta

Juventus

Benfica

Arsenali

Clube Brugge

Shakhtar

Milani

Vazo 3

Feyenoord

Sporting CP

PSV Eindhoven

Dinamo Zagareb

Salzburgu

Lille

Young Boys

Red Star Belgrade

Celtic

Vazo 4

Slovan Bratislava

Monaco

Sparta Praga

Aston Villa

Bologna

Girona

Stoccarda

Sturm Graz

Brest

KALENDARI (datat dhe ndeshjet e sakta do të shpallen më 31 gusht):

Grupi i vetëm:

Dita 1: 17-19 shtator 2024;

Dita 2: 1-2 tetor 2024;

Dita 3: 22-23 tetor 2024;

Dita 4: 5-6 nëntor 2024;

Dita 5: 26-27 nëntor 2024;

Dita 6: 10-11 dhjetor 2024;

Dita 7: 21-22 janar 2025;

Dita 8: 29 janar 2025.

Ndeshjet eliminatore të “play-off”-it për në 16-she: 11-12 dhe 18-19 shkurt 2025

1/8 finale: 4-5 dhe 11-12 mars 2025

Çerekfinalet: 8-9 dhe 15-16 prill 2025

Gjysmëfinalet: 29-30 prill dhe 6-7 maj 2025

Finalja: 31 maj 2025 në “Allianz Arena” të Mynihut (Gjermani)