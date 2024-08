Koopmeiners vetëprezantohet te Juventusi: Kam ardhur këtu për të fituar trofe

Gjatë intervistës së dhënë për kanalin zyrtar të klubit bardhezi, mesfushori i Juventusit, Teun Koopmeiners, u fokusua te trajneri Thiago Motta: “Kam folur me të, më pyeti se si ndihesha. Folëm edhe për mënyrën se si duhet të luajmë dhe sulmojmë. Duam të bëjmë mirë në sulm, sigurisht edhe në mbrojtje. Duam të shënojmë gola, t’i kënaqim tifozët tanë dhe të gjithë futbolldashësit. Folëm edhe për këtë me trajnerin”.

A i keni parë dy ndeshjet e para të Juves në kampionatin e ri?

Po, i pashë. Jam shumë i lumtur, sepse kemi 6 pikë dhe po udhëheqim kampionatin. Pashë një ekip që dëshiron të sulmojë, me 6 gola të shënuar në dy ndeshje, mendoj se ishte një fillim i mirë.

A mund t’i përshkruani karakteristikat tuaja kryesore si futbollist?

Më pëlqen të shënoj për ekipin, por edhe të jap asiste. Dua të bëj gjithçka për ekipin, edhe në mbrojtje. Dua të vrapoj, të luaj me energji, t’i lumturoj të gjithë: bashkëlojtarët, trajnerin, klubin dhe tifozët. Kam ardhur këtu për të fituar.

Pse zgjodhët numrin 8?

Numri 8 është shumë i veçantë për mua, kam luajtur gjithmonë me këtë numër në ekipin e të rinjve, gjithashtu te AZ Alkmaar. Iu thashë drejtuesve të Juves se është një numër i rëndësishëm për mua dhe ata më thanë se ishte e mundur ta merrja.

A mund t’i përshkruani ndjesitë tuaja të para si lojtar bardhezi?

Ndihem shumë i lumtur që jam këtu, ka qenë një ëndërr për mua prej një kohe të gjatë.

Çfarë ju shtyu të zgjidhni Juventusin?

Për mua është klubi më i madh në Itali. Gjithçka që kam parë në lidhje me klubin bardhezi është e bukur, madje edhe fanella, si luan skuadra, historia. Për mendimin tim është ekipi më i mirë në Serie A. Jam shumë i lumtur që bashkohem me këtë klub, për të luajtur me këto lojtarë dhe këtë trajner.

Një mesazh për fansat…

Siç e thashë, ndihem shumë i lumtur që jam këtu, më në fund. Ka qenë një pritje e gjatë, tani duhet të punojmë për të fituar së bashku. Forca Juve".