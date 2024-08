Horoskopi i Brankos, e martë 27 gusht 2024 për të gjitha shenjat zodiakale

Horoskopi i Brankos pritet me interes nga shumë të apasionuar pas astrologjisë dhe zodiakut. Astrologu i famshëm i RDS-së është një nga më të ndjekurit dhe dallon atë mes ekspertëve të panumërt të yjeve dhe planetëve

Dashi: Nga nesër do të duhet të filloni të planifikoni muajin shtator i cili premton të jetë veçanërisht premtues dhe sfidues. Nuk ju mungojnë idetë, por do t’ju duhet t’i vendosni në rregull, të mendoni për hapat që duhet të hidhni.

Demi: Sipas horoskopit të Brankos, nesër yjet do të favorizojnë veçanërisht të lindurit në Demi që kanë të bëjnë me një shitje, një negocim, një marrëveshje. Jeta e dashurisë do vihet në plan të dytë për t’i dhënë hapësirë ​​çështjeve praktike.

Binjakët: Hëna do të kalojë në hapësirën tuaj zodiake, pranë Marsit dhe Jupiterit. Kush e di, ndoshta në 24 orët e ardhshme dikush do të ketë një takim të veçantë, me një person që nuk do t’ju lërë plotësisht indiferentë…

Gaforrja: Nesër do të nisë një periudhë e re nga pikëpamja sentimentale. Nga orët e ardhshme e tutje, më shumë se një Gaforre mund të goditet nga disa mendime, dyshime ose pasiguri të dyta. Do të ishte mirë të mendoni me qetësi përpara se të merrni vendime të nxituara.

Luani: Nesër yjet mund t’ju rezervojnë një surprizë në dashuri sa të këndshme aq edhe të papritur. Ju mund të zbuloni se keni ndjenja më të thella ndaj një personi shoqërie, që deri tani e keni parë me sy tjetër.

Virgjëresha: Siç tregon horoskopi i Brankos, nesër do t’ju duhet të përballeni me një Hënë mjaft tinëzare, e cila do të tentojë t’ju heqë përqendrimin. Mundohuni të jeni të kujdesshëm nëse do të kryeni ndonjë aktivitet delikat, duke vozitur ose duke trajtuar një çështje të mprehtë.

Peshorja: Hëna, Jupiteri dhe Marsi do të jenë në aspekt të favorshëm, ndërsa të enjten Afërdita, mbrojtësja juaj qiellore, do të arrijë në shenjën tuaj. Javët e rikuperimit të madh ju presin, në çdo fushë të jetës suaj, nga puna në dashuri.

Akrepi: E nesërmja do të jetë një ditë fitimprurëse për shumë Akrepa për gjëra që kanë të bëjnë me një marrëveshje, një negociatë të rëndësishme. Yjet do t’ju japin dorë në atë masë sa dikush mund të gjendet para një noteri në orët në vijim, me një kontratë për të nënshkruar.

Shigjetari: Nesër yjet nuk do të tolerojnë asnjë pakujdesi. Me Hënën në opozitë do të bënit më mirë të tregoni kujdes maksimal dhe të shtyni çdo diskutim apo angazhim të rëndë për ditët në vijim. Në këtë ditë do të ishte mirë që të mos nxisni polemika të panevojshme.

Bricjapi: Sipas horoskopit të Brankos, nesër do të nisë një periudhë që do t’ju përthithë mbi të gjitha në planin praktik. Jeta e dashurisë do të kthehet në plan të dytë. Shtatori do të jetë një muaj plot me mundësi të reja pune: mos i humbisni!

Ujori: Nesër do të keni një Hënë të mrekullueshme për t’ju dhënë emocione intensive. Kushdo që është afër një personi që e konsideron si gjysmën tjetër duhet të shfrytëzojë rastin për të organizuar një darkë me qirinj. Zemrat e vetmuara mund të përballen me një njohje të re, të veçantë…

Peshqit: Nesër do t’ju duhet të përballeni me një Hënë në kuadraturë e cila mund të shkaktojë ndonjë ngjarje të vogël të papritur, një vonesë, një pengesë të bezdisshme. Tregohuni të matur dhe shtyni çdo çështje më delikate për ditët në vijim. Në këtë ditë do të ishte më mirë të mos e teproni.

