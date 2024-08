SHBA do vijojë të mbështesë Ministrinë e Brendshme për të intensifikuar bashkëpunimin në luftë kundër krimit të organizuar

Ministri Hoxha pret të Ngarkuarën me Punë të SHBA në Tiranë: Mundësi të reja për zgjerim të bashkëpunimit

Tiranë, 26 Gusht 2024/noa.al – Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha priti sot në takim të Ngarkuarën me Punë të SHBA-ve në Tiranë, Nancy VanHorn, me të cilën bisedoi rreth marrëdhënieve dypalëshe, duke vënë në dukje miqësinë e fortë mes dy vendeve, bashkëpunimin dhe partneritetin e fortë strategjik, raporton noa.al.

Ministri Hoxha falënderoi përfaqësuesen e Ambasadës së SHBA për mbështetjen e pakursyer ndaj agjencive ligjzbatuese të Shqipërisë, veçanërisht programin ICITAP, me fokus asistencën për Policinë e Shtetit.

Në lidhje me takimin, ministri u shpreh se "ishte kënaqësi takimi sot me të Ngarkuarën me Punë të SHBA në Tiranë, Nancy VanHorn, me të cilën konfirmuam jo vetëm miqësinë mes dy vendeve, por ritheksuam partneritetin e fortë strategjik”.

SHBA ka dhënë mbështetje për Policinë e Shtetit dhe kjo u përmend me mirënjohje nga Hoxha i cili shprehu falënderim edhe për kontributin e çmuar që ofron programi ICITAP për Policinë e Shtetit dhe agjencitë ligjzbatuese shqiptare, në funksion të rritjes së parametrave të sigurisë.

Hoxha më tej njohu përfaqësuesen e SHBA VanHorn me disa prej prioriteteve në detyrën si Ministër i Brendshëm.

Në takim është diskutuar edhe për tema të tjera me interes për qytetarët e të dy vendeve.

“Folëm në këtë takim të parë, mbi mundësitë e reja të thellimit dhe zgjerimit të bashkëpunimit për mirëqenien e qytetarëve tanë”, tha ministri Hoxha pas takimit.