A ka bërë plagjiaturë presidenti i Republikës?

Presidenti i Republikës Bajram Begaj akuzohet për plagjiaturë akademike. Aktivisti për integritetin akademik, Taulant Muka e ka akuzuar Presidentin se ka bërë plagjiaturë në një artikull shkencor mbi menaxhimin e çrregullimeve gastrointestinale të botuar në vitin 2014.

Denoncimi erdhi sot pikërisht ndërsa Presidenti mbajti një ceremoni dekretimi për rektorët e rinj të universiteteve publike në vend.

Dhe ndërkohë që kërkonte nga rektorët e rinj “përmirësim të kërkimit shkencor”, Begaj, një mjek në profesion dhe që mban titullin shkencor “Profesor i Asociuar” u përball vetë me akuza për plagjiaturë

Studiuesi Taulant Muka në një email që u shpërndau redaksive, përfshirë noa.al, pretendoi se artikulli me bashkautor Begajn është kopjuar në masën 100 për qind nga materialet e leksioneve të Shoqatës së Mjekësisë Obstetrike të Amerikës së Veriut.

Sipas Mukës, përveç tekstit presidenti vendos edhe të dhënat për SHBA si të dhëna për vendin tonë.

“Tashmë presidenti i shtohet listës së gjatë të shumë figurave politike që kanë ndërtuar karrierën akademike mbi vjedhjen e pronës intelektuale”, thotë ai.

Të dy materialet online të publikuara nga studiuesi janë dukshëm të njëjta,

E kontaktuar nga noa.al, Presidenca lëshoi një deklaratë që vlerëson seriozitetin e revistës. Megjithatë, Presidenca nuk pranoi të komentojë përse tekstet shihet të jenë në disa pjesë të njëjta.

Artikulli shkencor me titullin “Vlerësimi dhe menaxhimi i çrregullimeve gastrointestinale gjatë shtatzënisë” me bashkautor Bajram Begaj dhe Rustem Celami u publikua në vitin 2014 në revistën “Advances in Life Science and Technology”, një revistë që nuk renditet në platformat e impaktit shkencor, ‘Thomson Reuters’ dhe ‘Scopus’.

Renditja në këto platforma kërkohet nga ligji shqiptar i Arsimit të Lartë si kusht për të fituar një titull akademik.

Çdo studiues mund të publikojë artikuj në këtë revistë kundrejt një pagese që luhatet nga 160 USD deri në 325 USD.

"Begaj, i cili është mjek në profesion, ka marrë titullin profesor i asociuar, për të cilin nevojiteshin publikime me faktor impakti. Megjithatë, kërkimet tregojnë se jo vetëm që nuk ka publikime të tilla, por edhe një nga artikujt e tij, "Assessment and Management of Gastrointestinal Disorders during Pregnancy", i publikuar në Advances in Life Science and Technology ( https://www.iiste.org/Journals/index.php/ALST/article/view/17044 ), është 100% i kopjuar nga materialet e leksioneve të Shoqatës së Mjekësisë Obstetrike të Amerikës së Veriut ( https://web.archive.org/web/20050310042337/http://www.obmed.org/pdfs/gastro.pdf ). Madje, Presidenti vendos të dhënat për SHBA si të dhëna për vendin tonë", thotë Muka.

Mbi akuzën për plagjiaturë në marrjen e titullit akademik si Profesor i Asociuar Presidenca thotë se, “Advances in Life Science and Technology” është një revistë me standarde të larta dhe artikulli i saj është botuar pas kalimit nëpër filtra të fortë dhe një komisioni të posaçëm vlerësimi. Në artikullin e botuar nga revista “Advances in Life Science and Technology” çdo e dhënë është e referuar sipas kritereve të caktuara nga metodologjia e punimeve akademike.

Taulant Muka duke komentuar qëndrimin e presidencës thotë se nuk është revista që e përcakton nëse është plagjiaturë ose jo.

Për rastin reagoi dhe “Qëndresa Qytetare”, një organizatë civile që merret me problematikat në arsim sipas së cilës, arsimi cilësor nuk mund të arrihet me drejtues “plagjiatorë”.

Drejtori ekzekutiv Rigels Xhemollari thotë se argumenti i Presidencës nuk qëndron dhe se rasti i denoncuar nga Muka nuk lë vend për të diskutuar nëse janë cituar referencat apo jo.

Sipas tij, duket qartë në artikull që presidenti ka marrë të dhëna të 2004 dhe i ka publikuar 10 vite më pas, ka marrë të dhëna të SHBA duke ia veshur si të dhëna të Shqipërisë”.