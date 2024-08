Ancelotti paralajmëron yjet e tij: Kjo nuk ka ndodhur kurrë në 40 vitet e mia si trajner

Në një konferencë për shtyp, Carlo Ancelotti analizoi fitoren 3-0 të të tijve kundër Valladolidit, në “Bernabéu”, në kuadrin e javës së dytë të La Liga.

Fitorja e parë: “Na la shije të mirë, sepse kur fitojmë ndeshjen duhet të jemi të lumtur. Sidomos duke pasur parasysh vështirësitë e pjesës së parë. Pjesa e dytë ishte shumë më aktive për ne, me më shumë shpejtësi me topin”.

Puna mbrojtëse e sulmuesve: “Mendoj se skuadra ka qenë më kompakte, e ka rikuperuar topin më shpejt, ka punuar më mirë në mbrojtje. Jo vetëm sulmuesit, sot luajtëm më mirë së bashku”.

Faulli i Valverde: “Unë mendoj se të shënosh nga një goditje dënimi direkt është shumë më e komplikuar. Valverde e ka këtë goditje dhe duhet të përfitojmë prej tij”.

Mbappé dhe pozicioni i tij: “Ai është një sulmues spektakolar, shumë i shpejtë, shumë i mirë pa top, sulmon nga prapa…, ka pasur 3-4 situata. Kylian duhet të shkojë majtas apo djathtas, në fund do të shënojë gola”.

Endrick: “Duket shumë mirë. Në golin e tij tregoi cilësitë që ka. Lojtar shumë i fuqishëm në goditje, është qendërsulmues zone”.

Valverde: “Vazhdon të përparojë, po tregon personalitet. Për mua është e vështirë të them se është një lojtar që nuk mund të zëvendësohet në skuadër. Inteligjenca e tij, forca e tij…, jemi me fat që e kemi”.

Arda Güler: “Kjo ndeshje është pjesë e ecurisë së tij. Ai dhe Endrick duhet të marrin minuta pak nga pak që të përshtaten mirë me ekipin. Çdo ndeshje është një mundësi e mirë për të qenë në nivelin e Real Madridit. Arda Güler ka nisur si mesfushor, por mund të luajë edhe si krah i djathtë. Kisha dyshime për të luajtur me Brahimi, por ishim në shtëpi dhe në fund ai bëri një lojë të mirë”.

A po qëndron Lunin: "Po, ai do të qëndrojë".

Brahim dhe Endrick i bënë presion Ancelottit për shkak të paraqitjes së dobët të Mbappe dhe Vinicius: “Presion për asgjë. Janë gati, përfitojnë nga minutat që iu jap. Është gjithmonë e ndërlikuar, si Lucas Vázquez, i cili nuk është në formacion, por nuk i ndalon stërvitjet. Më trishton pak, por është përgjegjësia ime, duhet të zgjedh ata që fillojnë. Sidomos në fillim të sezonit, me kaq shumë vapë, lojtarët lodhen. Nuk ka ndodhur kurrë në 40 vite të veproj ndryshe, më duhet të zgjedh lojtarët më të freskët në fushë. Lojtarët duhet të kenë më shumë përgjegjësi në fushë, unë kam folur tashmë për këtë me ta. Nëse janë të lodhur, të ngrënë dorën dhe t’i zëvendësoj me të tjerë të freskët fizikisht. Ne kemi një stol të jashtëzakonshëm”.