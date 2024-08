Osimhen është më larg kampionëve francezë, Luis Enrique: Nuk do të shpenzojmë shumë

Fjalët e Luis Enrique, në konferencën për shtyp para ndeshjes ndaj Montpellier, janë një “dush i ftohtë” për Napolin. Fjalët e trajnerit asturian ndoshta e largojnë përfundimisht Victor Osimhen nga PSG:

"Presidenti, konsulenti Luis Campos dhe unë jemi të hapur për të vlerësuar mundësitë përmirësuese të skuadrës deri në fund të merkatos, por është shumë e vështirë të rekrutosh lojtarë, që mund të jenë përforcime të vërteta. Ne nuk kemi prioritete, tashmë kemi një ekipi që është kampion. Po e vëzhgojmë tregun, shohim nëse ndonjë lojtar mund të vijë me çmim normal, por nuk do të bëjmë shpenzime të tepërta".

Të kuantizosh me pak fjalë se çfarë do të thotë Luis Enrique me “çmim normal” nuk është e lehtë, edhe sepse PSG është një klub shumë i pasur dhe në të kaluarën ka bërë goditje të bujshme në merkato, pa kursyer asnjë shpenzim (Mbappé dhe Neymar, ndër të tjera).

Politika, të paktën me fjalë, duket se ka ndryshuar dhe klauzola e lirimit prej 130 milionësh e Osimhen tani duket të jetë pengesë e vështirë për t’u kapërcyer. Është e vërtetë që kampionët francezë e kanë humbur Mbappe dhe do të duhet të bëjnë pa Goncalo Ramos tre muaj, por ka ende lojtarë të vlefshëm në skuadër si Kolo Muani, Dembélé, Asensio dhe Barcola.

Gjatë konferencës për shtyp, Luis Enrique shpjegoi se si shuma e tepërt e blerjes së një futbollisti mund të kthehet në bumerang: "Nuk është domosdoshmërisht një gjë e mirë të paguash shumë për një lojtar, sepse kështu i bën shumë presion.

Është si një makinë larëse që kushton 4 euro por reklamohet me 400. Problemi është se në fund makina larëse do të xhirojë si 4 euroshe. Ne nuk kemi urgjencë, megjithëse jemi të kujdesshëm për ta përmirësuar skuadrën”.