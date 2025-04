Walker bën misteriozin për të ardhmen e tij: Me Manchester City nuk ka mbaruar, jam këtu në huazim

E ardhmja e Kyle Walker mbetet e pasigurt dhe këtë e ka konfirmuar vetë lojtari në “podcastin” e tij: "Milani si eksperiencë erdhi në momentin e duhur, ishte klubi i duhur. Ndjeva që duhej të provoja diçka ndryshe dhe besoj se ishte zgjedhja e duhur për mua.

Megjithatë, me Manchester City nuk ka përfunduar. Jam këtu vetëm në huazim, duhet të kem parasysh që mund të kthehem. Natyrisht, të dyja palët duhet të arrijnë një marrëveshje në fund të sezonit. Në çdo rast, kapitulli nuk është ende i mbyllur, por do të shohim çfarë do të ndodhë".

Walker ka treguar edhe detaje nga lamtumira me Manchester City: "Pasi i kisha përshëndetur të gjithë, Guardiola u ngrit dhe mbajti një fjalim të bukur për mua, më falënderoi për gjithçka, por tha edhe që nuk kishte mbaruar këtu. Jam në huazim te Milani dhe duhet ta kem parasysh mundësinë e rikthimit".

Mbrojtësi anglez, i cili në maj mbush 35 vjeç, iu bashkua Milanit në janar me formulën e huazimit me të drejtë blerjeje për 5 milionë euro. Në rast të qëndrimit në Milano, për të do të ishte gati një kontratë 2-vjeçare me pagë 4.5 milionë euro në sezon.

Deri tani, ai ka regjistruar 11 paraqitje mes Serie A, Champions League dhe “Coppa Italia”, por pa gola apo asiste. Megjithatë, anglezi ka qenë një titullar i vazhdueshëm. Opsioni i blerjes së tij nga kuqezinjtë është më i mundshmi, por gjithçka do të varet nga drejtori i ri sportiv dhe trajneri i ardhshëm i Milanit.