Calhanoglu: Jam i lumtur tek Interi, do të ishte nder të luaja një ditë për Galatasaray

Hakan Calhanoglu është një nga liderët teknikë të Interit dhe një nga lojtarët më të dashur për tifozët zikaltër. I intervistuar nga gazeta turke “Sabah”, mesfushori ka folur gjithashtu për planet e tij, duke u përgjigjur kështu kur është pyetur nëse do t’i pëlqente të vishte një ditë fanellën e Galatasaray: "Jam shumë i lumtur tek Interi, pastaj nuk e dimë çfarë do të na sjellë e ardhmja. Do të doja të transferohesha atje. Do të ishte nder për mua ta vishja një ditë fanellën e Galatasaray".

Ndërkohë, ai është po ashtu i angazhuar për të mbrojtur ngjyrat e Turqisë: "Unë gjithmonë jap maksimumin në kombëtare. Flamuri turk, atdheu im, vendi im janë shumë të çmuar për mua. Të veshësh fanellën e kombëtares, të jesh kapiten…; nuk gjej fjalët për ta përshkruar këto ndjesi. Është ndjesia më e bukur në botë… Jam i vetëdijshëm për përgjegjësinë time. Kur vjen ftesa nga kombëtarja turke, ajo nuk është e hapur për mendime apo diskutime. Është nder dhe krenari për mua".

Mesfushori tregon edhe sila është rutina e tij para ndeshjeve: "Gjithmonë kërkoj bekimin e familjes time para ndeshjeve. Flas me fëmijët dhe gruan time. Në ditët e ndeshjeve fle në mesditë, ose pushoj duke mbyllur sytë. Pastaj bëj një dush të ftohtë. Nëse jam me kombëtaren, dëgjoj himnin kombëtar turk para ndeshjes për t’u përqendruar. Kur luaj për Interin, përkundrazi, dëgjoj muzikë të huaj".

Calhanoglu zbuloi edhe ndeshjen që nuk do ta harrojë kurrë nga ato që ka luajtur gjatë karrierës: "Ajo kundër Borussia Dortmundit, kur përfaqësoja Hamburgun. Goli që kam shënuar nga 40 metra është përmendur në mbarë botën. Nuk mund ta harroj atë ndeshje".